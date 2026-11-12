Media Maratón de Rionegro 2026 modifica la movilidad el domingo 15 de noviembre

La Media Maratón de Rionegro 2026 cambia la movilidad en el Oriente antioqueño el domingo 15 de noviembre, con cierres viales desde las 6:00 de la mañana.

La movilidad en Rionegro y en algunos sectores del Oriente antioqueño tendrá modificaciones el domingo 15 de noviembre por la realización de la vigésima segunda edición de la Media Maratón de Rionegro 2026. La carrera hace parte de la conmemoración de los 484 años de fundación del municipio y reunirá a cerca de 3.300 corredores en las distancias de 6, 11,5 y 21 kilómetros.

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación (IMER), junto con la Administración Municipal, anunció que los cierres y las restricciones viales comenzarán a las 6:00 de la mañana y se extenderán aproximadamente hasta las 12:00 del mediodía. Las autoridades pidieron a conductores, comerciantes, empresas transportadoras y habitantes programar sus desplazamientos con anticipación.

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Accesos al municipio y rutas habilitadas durante la carrera

El plan de movilidad establece condiciones diferentes según el punto de ingreso al municipio. Desde la Autopista Medellín-Bogotá, Belén, Tranvía y El Carmen de Viboral, el ingreso vehicular estará permitido únicamente hasta la glorieta de Cuatro Esquinas o el sector de La Galería.

Desde el Túnel de Oriente, la circulación estará habilitada únicamente por la glorieta El Tablazo. Los vehículos que lleguen desde La Ceja, por San Antonio de Pereira, podrán avanzar hasta la glorieta Somer, donde deberán realizar el retorno. Desde allí podrán conectarse con la Autopista Medellín-Bogotá quienes necesiten continuar hacia ese corredor.

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Para quienes necesiten desplazarse hacia Llanogrande, San Antonio de Pereira o el Aeropuerto Internacional José María Córdova, también se establecieron rutas específicas. La vía Llanogrande permanecerá habilitada para ingresar a San Antonio de Pereira y buscar la salida hacia la Autopista Medellín-Bogotá por el sector de Gualanday. Además, se permitirá el acceso a Tutucán y a los parqueaderos de Comfama.

Los viajeros que necesiten llegar al Aeropuerto José María Córdova desde el centro de Rionegro deberán tomar el recorrido por la vía Cementerio, Barro Blanco y la glorieta El Tablazo, para continuar hacia la terminal aérea.

Apertura progresiva de la vía Rionegro-Llanogrande

La vía Rionegro-Llanogrande tendrá una habilitación progresiva durante la jornada. A partir de las 10:00 de la mañana se permitirá la circulación en sentido Rionegro hacia Llanogrande, dependiendo del avance del grupo de corredores y con autorización de las autoridades de tránsito.

La salida de las tres distancias estará ubicada en la Plaza de la Libertad, en el sector situado debajo de la cuadra de Mimos, mientras que la llegada será en la Terminal de Transportes. El circuito recorrerá la glorieta de La Fraternidad, la glorieta de Cuatro Esquinas, el retorno por la avenida El Águila y el estadio Alberto Grisales.

Según la ruta publicada, el recorrido también pasará por la glorieta Somer, Jumbo, las transversales 1 y 2, Villas de Llanogrande, el Mall Llanogrande y el Complex Llanogrande. Después, el trayecto avanzará por la glorieta El Tablazo, las Torres del Aeropuerto, el cruce La Bodega y la glorieta del Comando de Policía, hasta retornar al centro y ascender hasta la meta.

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Inscripciones, kits y premiación de la Media Maratón

La organización informó que esta semana se cerrarán definitivamente las inscripciones para la Media Maratón de Rionegro 2026. Corredores élite, aficionados y familias pueden consultar las últimas plazas disponibles en www.tuinscripcionenlinea.com/eventos/mmr2026.

La entrega de los kits comenzó el jueves en Medellín, entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en Xpedition, ubicado en la carrera 72 # 27-40. En Rionegro, la distribución se realizará el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, en el mismo horario, en Casa Margaritas Comfama Tutucán.

La bolsa de premiación de la carrera asciende a $102.400.000, que la organización considera la más alta entre las carreras regionales de Colombia. Serán reconocidos los deportistas de las categorías Élite (abierta), Veteranos A (40 a 49 años), Veteranos B (50 a 59 años) y Máster (60 años o más).

En la distancia de 21 kilómetros se premiará a los cinco mejores hombres y mujeres de cada categoría. En los recorridos de 11,5 y 6 kilómetros recibirán reconocimiento los dos mejores participantes de cada rama y categoría.