Mediante orden judicial, 4 hombres capturados por delitos sexuales contra menores en Itagüí y su vecindario

La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación realizaron la captura de cuatro hombres en los municipios de Copacabana, Bello e Itagüí acusados de delitos sexuales contra menores.

Mediante orden judicial, en los municipios de Copacabana, Bello e Itagüí, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación capturaron a cuatro hombres señalados por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales agravados con menor de 14 años.

Al sur del Valle de Aburrá, en Itagüí, cogieron a 2 de los 4. El primero fue Henry Agudelo, un hombre de 55 años de edad detenido en el barrio Santa María por presuntamente abusar sexualmente de su hija de 8 años.

Versiones de las autoridades señalan que este sujeto, al parecer, se aprovechaba de ella y le hacía tocamientos indebidos cuando permanecía a su cuidado mientras la madre se encontraba trabajando, lo que se habría repetido por lo menos en tres ocasiones. El capturado tiene 9 anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

Le sigue Frank Orlando Taborda Muñetón, un hombre de 62 años y profesor de Lengua Castellana, quien según la Policía, habría ejecutado conductas sexuales y tocamientos de esta misma índole en contra de una de sus estudiantes de apenas 9 años, todo esto al interior de la institución educativa. La menor le contó a otros docentes y compañeros y fue así como se dio a conocer el aberrante caso.

Este sujeto es señalado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Del sur del Valle de Aburrá pasamos a la zona norte del área metropolitana, donde en Copacabana fue capturado Cristian Alejandro Agudelo Quiroz, de 37 años, por presuntamente abusar sexualmente de su hijastra de 12 años. Lo que indican las investigaciones es que, además de realizarle tocamientos indebidos, le tomaba fotos dentro de su casa y sin su consentimiento mientras ella se bañaba.

Este sujeto registro 4 anotaciones en el sistema penal por los delitos de actos sexuales, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. El último caso se reportó en el municipio de Bello. Allí fue detenido Antonio Jiménez López de 22 años que es previamente requerido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según las autoridades, habría abusado de su hermana de 12 años en hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 2024.

"La invitación de la Policía es a todos los padres para que se genere confianza al interior de sus hogares y eviten barreras con los niños y adolescentes, porque así, ante cualquier situación, ellos expondrán la situación a las autoridades", dijo el Brigadier General Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana. Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde responderán por los delitos imputados. Les dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por su parte, los menores de edad, víctimas de estos crímenes, ya están bajo el amparo de las autoridades para el restablecimiento de sus derechos





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