Medicina Legal identifica a 11 menores entre los 48 fallecidos en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia ha confirmado la identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos registrados en Barranco Colorado, Guaviare.

El Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia ha confirmado la identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos registrados en Barranco Colorado, Guaviare .

Entre las víctimas hay 11 menores de edad, mientras que cinco cuerpos aún no han podido ser identificados. Los enfrentamientos se produjeron entre disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco'. La identificación de los menores de edad ha sido un proceso complejo y delicado, ya que se requiere de pruebas y evidencia para confirmar la edad y la identidad de las víctimas. A pesar de los esfuerzos de los expertos, todavía quedan cinco cuerpos que no han podido ser identificados.

La situación en Guaviare sigue siendo de alta tensión y la presencia de grupos armados en la región sigue siendo un problema grave para la seguridad y la estabilidad del país. La comunidad internacional sigue siguiendo de cerca la situación en Colombia y exige que se haga justicia a las víctimas y que se respeten los derechos humanos. El gobierno colombiano ha prometido tomar medidas para abordar la situación y garantizar la seguridad de la población civil.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para restaurar la paz y la estabilidad en la región





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