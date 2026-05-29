Médico en Bogotá acusado de abusar sexualmente de dos niñas

Un médico general en Bogotá es señalado de abusar sexualmente de dos niñas de 7 y 10 años después de distraer a sus acompañantes. Las agresiones solo fueron conocidas después de que las niñas hablaron sobre lo sucedido.

En la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá , se registraron actos reprochables en los que un médico general sería responsable de abusar sexualmente de dos niñas de 7 y 10 años.

El médico, identificado como Castro Giraldo, trabajaba en la sede de una EPS en la misma localidad. Según las denuncias, el médico presuntamente obstruía la visibilidad de los padres y acudientes, o les delegaba diferentes funciones para distraerlos durante el chequeo físico, con el propósito de aprovechar ese momento para cometer las agresiones. Las niñas habrían acudido en compañía del papá y la abuela, respectivamente, a las consultas con el presunto responsable.

En los dos casos, Castro Giraldo habría impedido que los familiares de las pacientes vieran de cerca y con detalle la valoración médica, por lo que no pudieron advertir lo sucedido a las menores. Las agresiones solo fueron conocidas después, cuando las niñas decidieron hablar. Por estos hechos, ocurridos en febrero y julio de 2025, una fiscal de la Unidad Especial de investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de abuso sexual.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza su proceso judicial





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