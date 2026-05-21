Medicología Legal clave en caso de muerte de Yulixa Toloza y extradición a Venezuela

Este informe sobre la causa de la muerte practicado por Medicina Legal, compuesto por fiscales, la Policía Judicial y los peritos forenses, se convierte en una prueba clave de la Fiscalía para avanzar en todo el proceso judicial por los graves hechos de los cinco detenidos.

Este informe sobre la causa de la muerte practicado por Medicina Legal se convierte en una prueba clave para judicializar a los cinco capturados en torno a este caso.

Los fiscales, la Policía Judicial y los peritos forenses participan en el proceso antes de confirmar plenamente la identidad de una persona desaparecida. El caso Yulixa Toloza: este fue el monto que recibieron los dos capturados por intentar sacar el carro de Colombia, según la Fiscalía generalmente causado por un coágulo de sangre. La condición médica era una emergencia grave que requería atención inmediata para evitar daños permanentes o como en este caso la muerte.

Esta condición y el no haber recibido atención especializada oportuna llevó a esta mujer de 52 años a sufri un grave deterioro de salud tras someterse a una lipólisis láser en un centro estético clandestino del sur de Bogotá. Cabe recordar que el cuerpo de Yulixa Toloza fue hallado por las autoridades a un costado de la vía, en (Cundinamarca), corresponde al de Yulixa Toloza, de 52 años, quien desapreció el 13 de mayo pasado, tras realizarse una cirugía en un centro estético ilegal en Bogotá.

Este informe de medicina legal será una prueba clave de la Fiscalía para avanzar en todo el proceso de judicialización por estos graves hechos de los dos primeros capturados en Cúcutopor delitos como homicidio agravado, desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Además, se anexará como evidencia en la solicitud forma de extradición que elevara la Fiscalía advogados las autoridades de Venezuela implicados en los hechos que llevaron ala muerte de Yulixa Toloza.

¿Quién es Eduardo David Ramos, el llamado ‘cirujano barbero’ señalado en el caso tras muerte de Yulixa Toloza? Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales incapaces de ser detenidos luego de hallar el vehículo en el que habrían sido trasladados el cuerpo de Yuliza Toloza el pasado 13 de mayo





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