Medida de aseguramiento contra hombre acusado de abusar de menor en el Atlántico

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre procesado por abuso sexual y acceso carnal violento agravados contra una menor entre 2015 y 2021 en Soledad, Atlántico. El capturado en Barranquilla enfrentará juicio por estos graves delitos.

La Fiscalía Seccional Atlántico ha emitido un comunicado oficial este jueves 16 de abril, confirmando una importante decisión judicial. Un juez de control de garantías ha ordenado la medida de aseguramiento contra un individuo que enfrenta serios cargos por actos sexuales abusivos contra una menor de 14 años y acceso carnal violento. Es crucial destacar que ambas conductas han sido agravadas, lo que subraya la gravedad de las acusaciones presentadas en su contra.

Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador, los hechos que se le imputan al procesado se habrían desarrollado en un extenso período, abarcando desde el año 2015 hasta el 2021. Durante estos años, se presume que el hombre perpetró los abusos contra una joven menor de edad, quien residía en el barrio Sinaí, ubicado en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico.

Las pesquisas iniciales sugieren que el implicado habría explotado un vínculo de cercanía familiar con la víctima para llevar a cabo los deleznables actos. En el momento de los supuestos abusos, la menor tendría tan solo 11 años de edad.

La captura del presunto agresor se llevó a cabo el pasado 4 de febrero del presente año. Los operativos fueron ejecutados en el barrio La Ciudadela 20 de Julio, en la ciudad de Barranquilla. La aprehensión fue posible gracias a la colaboración interinstitucional entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y miembros de la Policía Nacional, quienes actuaron en cumplimiento de una orden judicial previamente emitida.

Tras la culminación de las audiencias preliminares, el juez determinó que el presunto agresor deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario, a la espera de que avancen los procesos judiciales en su contra. La Fiscalía reitera su compromiso con la protección de los derechos de los menores y la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia sexual, y continuará trabajando incansablemente para esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

La comunidad del Atlántico ha reaccionado con conmoción ante esta noticia, exigiendo mano dura contra los agresores de menores y un fortalecimiento de las medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes de la región.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier caso de abuso o violencia contra menores, garantizando que todas las denuncias serán atendidas con la debida diligencia y confidencialidad.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia constante y la denuncia ciudadana para prevenir y combatir estos delitos que dejan profundas cicatrices en las víctimas y en la sociedad en su conjunto.

La Fiscalía asegura que se están adelantando todas las acciones necesarias para garantizar un juicio justo y transparente, y que se buscará la máxima pena posible para el procesado, de ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan. La investigación sigue en curso, y se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre las pruebas recopiladas y los avances del proceso judicial.

La sociedad barranquillera y atlanticense se encuentra a la expectativa de las decisiones finales en este lamentable caso, que ha conmocionado a la opinión pública y ha generado un debate importante sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el país.

La justicia en el Atlántico reafirma su postura de cero tolerancia frente a la explotación y el abuso de menores, y este caso será tratado con la severidad que amerita





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