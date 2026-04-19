Medida de Aseguramiento contra Padres por Presunta Tortura Agravada de Menor en Medellín

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra la madre y el padrastro de un niño de dos años en Medellín, quienes son investigados por presunta tortura agravada. El menor presentaba múltiples lesiones que evidencian violencia física reiterada.

En las últimas horas, la ciudad de Medellín se ha visto conmocionada por nuevos avances en el proceso judicial que investiga la presunta tortura de un niño de tan solo dos años de edad, a manos de quienes deberían haberlo protegido: sus propios padres.

Tras una exhaustiva labor investigativa y la presentación de contundentes pruebas por parte de la Fiscalía, un juez de control de garantías ha dictado una medida de aseguramiento contra la madre y el padrastro del menor.

El ente acusador ha detallado que, entre el 27 de marzo y el 2 de abril, el pequeño fue víctima de actos de violencia física reiterados y sistemáticos. Estas agresiones quedaron de manifiesto en las múltiples lesiones corporales que presentaba al momento de su ingreso al Hospital Infantil Concejo de Medellín, un hecho que desencadenó la intervención de las autoridades.

La Fiscalía también ha señalado de manera enfática que la pareja no garantizó en ningún momento la integridad física del niño, ni tampoco ofrecieron explicaciones claras, inmediatas y coherentes sobre el origen de las graves heridas que presentaba el infante.

La versión inicial proporcionada a las autoridades policiales por los adultos a cargo del menor, tras los hechos, aducía que las inflamaciones en su rostro y las lesiones en otras partes del cuerpo eran producto de caídas accidentales y un incidente con una plancha de cabello. Sin embargo, a partir de las aparentes inconsistencias en sus declaraciones y los hallazgos médicos, se iniciaron las investigaciones correspondientes, tal como lo afirmó en su momento el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El general Bello destacó la intervención de unidades especializadas en infancia y adolescencia, subrayando la importancia de la corresponsabilidad entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los comisarios de familia y la fuerza policial para esclarecer la posible implicación de los padres.

Los malos tratos a los que fue sometido el niño le provocaron afectaciones físicas de considerable gravedad. Según la valoración médico legal, estas lesiones le generaron una incapacidad de 20 días.

La Fiscalía ha llegado a advertir que, de no haberse brindado la atención médica de manera oportuna, el menor de edad podría haber perdido la vida.

A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, ninguno de los dos procesados, quienes ahora deberán responder por el grave delito de tortura agravada, ha aceptado los cargos imputados por la Fiscalía.

Esta decisión implica que tendrán la oportunidad de defenderse y demostrar su inocencia durante la fase de juicio oral, un proceso que sin duda acaparará la atención de la opinión pública y de las organizaciones defensoras de los derechos de los niños.

La comunidad espera que se haga justicia y que este lamentable suceso sirva como un recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables y de erradicar cualquier forma de violencia infantil.

La actuación de las autoridades y el desarrollo del proceso judicial serán cruciales para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y que se prevengan futuros actos de crueldad.

La sociedad civil observa atentamente y demanda una resolución que garantice la protección y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en el país, reafirmando el compromiso de la justicia para sancionar severamente a quienes atenten contra la inocencia y la integridad de los menores.

El caso ha puesto de relieve la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención de la violencia infantil, así como la necesidad de una vigilancia constante y una respuesta rápida ante cualquier indicio de maltrato.

La protección de la infancia es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, y este caso particular subraya la trascendencia de salvaguardar la integridad física y emocional de los niños, garantizando que crezcan en entornos seguros y libres de violencia.

La Fiscalía continuará trabajando para presentar las pruebas necesarias en el juicio oral, buscando que se imponga la máxima sanción contemplada en la ley para este tipo de delitos.

La esperanza reside en que este proceso culmine con una sentencia ejemplar que envíe un mensaje contundente a toda la sociedad sobre la intolerancia hacia la violencia infantil, y que sirva para reforzar la protección de los derechos de los menores en Colombia.

La labor de las entidades encargadas de la protección de la infancia es vital, y este caso demuestra la importancia de su pronta intervención y de la coordinación interinstitucional para responder eficazmente ante situaciones de abuso y maltrato.

La comunidad espera que la justicia prevalezca y que se garantice la reparación integral para la víctima y su familia, en la medida de lo posible, y que se siente un precedente para futuros casos de violencia contra menores de edad.

El camino hacia la justicia puede ser largo y complejo, pero la perseverancia de las autoridades y la demanda social por protección a la infancia son factores clave para asegurar un resultado favorable.

La sociedad colombiana se une en la exigencia de un futuro donde ningún niño tenga que sufrir las consecuencias de la violencia y el maltrato, y este caso es un doloroso recordatorio de la batalla constante que aún se libra para erradicar estas prácticas aberrantes.

La esperanza se renueva con cada avance en la investigación y con la firme determinación de las instituciones de actuar con celeridad y rigor para proteger a los más pequeños.

Las autoridades reafirman su compromiso de no tolerar ninguna forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y de trabajar incansablemente para asegurar su bienestar y desarrollo integral, promoviendo así una cultura de respeto y protección hacia la infancia en todo el territorio nacional, y garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la ley, con el fin de preservar la dignidad y la seguridad de los menores.





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