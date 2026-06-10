Medida de aseguramiento contra presunto agresor sexual en serie en Pamplona, Norte de Santander

Un hombre de 43 años fue capturado y cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por presuntos delitos de acceso carnal violento y hurto calificado agravado, cometidos contra al menos cuatro mujeres en Pamplona. Las víctimas, de entre 19 y 25 años, eran abordadas e intimidadas con arma blanca para ser llevadas a lugares desolados donde eran abusadas sexualmente.

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación ha permitido establecer que Anderson René Méndez, de 43 años, sería responsable de cometer múltiples delitos contra la integridad sexual y el patrimonio de varias mujeres en la ciudad de Pamplona , Norte de Santander.

Según las autoridades, el procesado utilizaba una modalidad operativa consistente en abordar a sus víctimas, mujeres de entre 19 y 25 años, e intimidarlas con un arma cortopunzante. Bajo amenazas de muerte, las conducía a lugares desolados donde procedía a abusar sexualmente de ellas. En al menos uno de los casos documentados, el agresor no solo cometió el acceso carnal violento, sino que también se apoderó de las pertenencias de la víctima, configurándose el delito de hurto calificado.

Las conductas, que se describen como agravadas, habrían ocurrido en diferentes sectores de la ciudad durante un período que se extiende desde el año 2024 hasta enero del presente año. La captura de Méndez fue el resultado de un trabajo articulado y coordinado entre los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, ejecutada en estricto cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de control de garantías.

Dicha autoridad judicial, a solicitud expresa de la Fiscalía, impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del implicado, quien actualmente se encuentra a disposición de las autoridades competentes para que responda por los cargos formulados en su contra. Este caso evidencia la gravedad de la violencia de género y la importancia de la investigación criminal especializada para la identificación y captura de los responsables, aportando a la seguridad y a la construcción de confianza en el sistema de justicia en la región





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