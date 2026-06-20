Medida de seguridad en Soledad: prohibiciones y restricciones para garantizar la tranquilidad y la seguridad

La medida de seguridad en Soledad se aplicará desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22. Durante este período, se prohibirán el expendio, venta, distribución, comercialización y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, sitios públicos, espacios abiertos al público y actividades privadas que trasciendan a lo público.

La medida de seguridad en Soledad se aplicará desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22.

Durante este período, se prohibirán el expendio, venta, distribución, comercialización y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, sitios públicos, espacios abiertos al público y actividades privadas que trasciendan a lo público. También se prohibirá el uso de capuchas o máscaras que dificulten la identificación de las personas, la manipulación de sustancias peligrosas y la operación de drones y aeronaves no tripuladas dentro del perímetro urbano y rural de Soledad, salvo para actividades de seguridad.

La medida no restringe la circulación de vehículos automotores, motocicletas ni motocicletas con acompañante durante la jornada electoral, salvo que exista una situación específica de orden público que así lo amerite. Las autoridades municipales, en coordinación con la Policía Nacional, prestarán apoyo para el cumplimiento de las disposiciones nacionales que prohíben, durante el día de elecciones, manifestaciones, comunicados y entrevistas que constituyan promoción o apoyo a candidaturas, partidos o movimientos políticos, así como la propaganda móvil, estática o sonora.

Finalmente, las autoridades municipales, la Policía Nacional, organismos de socorro y demás entidades competentes serán las encargadas de velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas y podrán imponer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. La medida es parte de las medidas de seguridad implementadas en el país para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos durante la jornada electoral





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