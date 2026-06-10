Medida de suspensión contra el presidente Petro es inviable jurídicamente y politizada, advierten expertos

La presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, ordenó suspender al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio. Expertos constitucionalistas señalan que la medida carece de sustento jurídico, pues la Constitución no permite una suspensión unilateral del jefe de Estado. La decisión, percibida como un acto político, genera incertidumbre institucional y un riesgo para la democracia.

La presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta , del Pacto Histórico , emitió una medida cautelar que ordena suspender al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio.

La decisión ha sido calificada como jurídicamente inviable y políticamente cuestionada. La medida se fundamenta en la Ley 1952 de 2019, que establece la suspensión provisional del cargo durante una investigación por faltas graves o gravísimas.

Sin embargo, expertos constitucionalistas señalan que dicha facultad debe interpretarse de manera armónica con la Constitución Política, la cual no prevé que una congresista, de manera unilateral, pueda suspender al presidente de la República. La Constitución reserva expresamente esa facultad a otras instancias del Estado, como la Corte Constitucional o el Congreso en pleno.

Además, el proceso requeriría que la Comisión de Acusaciones actúe como ente acusador, para luego ser remitido a la plenaria de la Cámara de Representantes, lo cual no se ajusta al procedimiento que Arizabaleta intenta implementar. El auto de la congresista no menciona que quien está detrás de la suspensión hace parte de su mismo partido político, el Pacto Histórico, lo que ha generado sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de la medida.

Desde el Pacto y la campaña de Iván Cepeda, candidato presidencial del mismo espectro político, se ha alimentado la narrativa de una supuesta autosuspensión, lo que podría interpretarse como un intento de manipular el escenario electoral de la segunda vuelta. Analistas advierten que esta medida podría alejar a los votantes de centro que Cepeda busca atraer para remontar en los comicios.

Por el contrario, el expresidente Iván Duque y otros críticos han calificado la medida como un invento que atenta contra la democracia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, con amplia experiencia legislativa, señaló que jurídicamente la suspensión no tiene sustento, pues la Constitución no la permite de forma unilateral. El abogado y profesor Sergio Morales, de la Universidad de La Sabana, coincide en que la orden carece de base constitucional.

Mientras tanto, el presidente Petro ha hecho campaña abierta por Iván Cepeda, a pesar de que la ley prohíbe a los funcionarios públicos influir en las elecciones. Esta intervención ha sido vista como un riesgo para la democracia, especialmente en el contexto de los comicios en Perú, donde Petro reconoció a Roberto Sánchez como ganador antes de que concluyeran los escrutinios. La situación genera incertidumbre sobre el futuro institucional del país y sobre la legitimidad del proceso electoral colombiano.

La medida cautelar, que buscaría suspender a Petro hasta el 21 de junio, no tiene un sustento jurídico claro y enfrenta múltiples obstáculos constitucionales. Los artículos 175 y 194 de la Constitución no establecen ese procedimiento. El precedente y la doctrina constitucional respaldan que la suspensión del presidente requiere un proceso más complejo y no una decisión unilateral de una comisión. El auto de Arizabaleta, por tanto, parece más un acto político con fines mediáticos que una medida legalmente solvente.

La opinión pública está dividida, pero el consenso entre expertos en derecho constitucional es que la medida es inviable. El escenario puede escalar hacia una crisis institucional si se intenta implementar, algo que el país no necesita en momentos en que se acerca una crucial segunda vuelta presidencial. El mundo observa con atención cómo se desarrolla este episodio que pone a prueba la solidez de las instituciones colombianas





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