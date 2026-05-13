Medidas especiales de seguridad en Labateca por motivos de seguridad

La Alcaldía de Labateca, Norte de Santander, finalizó recientemente las medidas especiales de seguridad en la jurisdicción después de decretar un toque de queda durante dos días. Con la finalidad de garantizar la tranquilidad de la población civil, se recibió información de la inteligencia militar sobre un centro logístico atribuido al ELN que operaba en la zona.

La inteligencia militar identificaba, en el marco de una investigación adelantada en Labateca, Norte de Santander, un centro logístico el cual se atribuía a una organización armada radical como el ELN .

Tras los ataques armados, el toque de queda se decretó en la jurisdicción durante dos días, para garantizar la tranquilidad del pueblo y prevenir cualquier alteración del orden público por parte del grupo armado. Además, se cancelaron las clases de grado, se suspendió el servicio médico y se dejó constancia de los motivos por los cuales se decretó el toque de queda





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ELN Lazateca Norte De Santander Aumento De Violencia No Pago De Extorsiones Combo De Buses Y Maquinaria Amarilla Quemada Medias Especiales De Seguridad Clave Masiva De Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alerta en Pamplona, Norte de Santander, por panfleto que amenaza con “limpieza social”Norte de Santander

Read more »

Capturan a presuntos integrantes del ELN y disidencias de las FARC en Norte de SantanderComunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el periodismo desde el año 2014, en medios televisivos, radiales y digitales; en noticieros, programas de investigación y magazines.

Read more »

Obras ponen a prueba la movilidad en el norte de BarranquillaEdición impresa del lunes 11 de mayo de 2026.

Read more »

Ejército destruyó laboratorio del ELN: producía dos toneladas de coca al mes en Norte de SantanderEditor de Orden Público y Fuerzas Militares con más de 8 años de experiencia en medios de comunicación. Periodista y reportero con conocimiento en las fuentes de economía, nación, Bogotá y política, entre otros.

Read more »