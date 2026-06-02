Medios de comunicación invitan a Restrepo y Quilcué a debate vicepresidencial en el marco de las elecciones en Colombia

Portafolio, Acento, Vélez por la Mañana y Canal 1 convocan a los candidatos a la vicepresidencia José Manuel Restrepo y Aída Quilcué a un debate nacional con el fin de clarifying propuestas y fortalecer la deliberación ciudadana en un proceso electoral complejo.

Los principales medios de comunicación colombianos, Portafolio, Acento, Vélez por la Mañana y Canal 1, han extendido una invitación formal a los candidatos a la vicepresidencia José Manuel Restrepo y Aída Quilcué para participar en un debate vicepresidencial .

Este evento se enmarca en un proceso electoral que los organizadores describen como atípico, intenso y marcado por el ruido y la confusión para parte de la ciudadanía, lo que hace necesario generar espacios de discusión claros y responsables. La invitación, firmada por Juanita Rodríguez, directora de Portafolio; Cristian Verbel, presidente de Acento; Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, y Luis Carlos Vélez, director de Vélez por la Mañana, subraya la importancia de propiciar espacios serios, plurales y responsables que permitan a los electores evaluar las propuestas de los aspirantes frente a los retos nacionales.

El debate, que sería transmitido a nivel nacional por los cuatro medios, busca fortalecer el criterio ciudadano y promover una deliberación informada, contribuyendo así a la discusión democrática y al análisis de los asuntos institucionales, económicos y sociales que enfrenta Colombia. Los organizadores señalaron que el ejercicio tiene como finalidad aportar a la construcción de una visión sobre qué hacer y cómo hacerlo para construir país, en un contexto electoral donde la claridad en las propuestas es fundamental.

La convocatoria fue propuesta para realizarse a tres semanas de la jornada electoral en la que los colombianos acudirán nuevamente a las urnas para definir su respaldo en la elección presidencial. Los medios indicaron que compartirán con las campañas la información adicional relacionada con la metodología, la agenda y la logística del evento, con el objetivo de facilitar la participación y asegurar un debate que permita contrastar las visiones de ambos candidatos y ofrecer a la ciudadanía una visión más clara de sus propuestas.

Este iniciativa refleja el compromiso de estos medios de comunicación con la calidad del debate político y la formación de un electorado informado, elementos esenciales para la salud democrática del país en momentos de incertidumbre y polarización





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