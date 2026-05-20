Medios reportan amenaza de grafiteros y crímenes en viviendas del expresidente Álvaro Uribe

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, rechazó un grupo del Pacto Histórico, acusándolo de enviar personas a la casa del expresidente Álvaro Uribe, que lideraba obras para su propia vivienda en Rionegro. El mismo presidente de Colombia descartó actos vandálicos que han ocupado las viviendas de varios colombianos, mientras que el funcionario Quintero confirmó las intenciones de llevar a cabo una acción en los próximos días en dispensaries de medicamentos e IPS de todo el país.

"Cepeda, cobarde, deje de mandar personas a mi casa": Uribe rechaza grupo del Pacto Histórico por mural cerca de su vivienda en Rionegro Dueños de la estética donde fue intervenida Yulixa Toloza podría pagar entre 17 y 33 años de prisión El funcionario Quintero anunció que se lanzará el plan 100 , en los próximos 10 días inspecionarán y vigilarán 25 departamentos en más de 100 dispensarios de medicamentos e IPS Denuncian caso similar al de Yulixa Toloza en Ibagué: mujer de 23 años hospitalizada de emergencia luego de una lipotransferenci.

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