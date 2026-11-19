El festival Megaland Bacano 2026 cambiará de sede al Vive Claro el jueves 19 de noviembre. Conoce el nuevo horario, los artistas confirmados y las restricciones de acceso.

El esperado festival Megaland Bacano 2026 ha anunciado un cambio significativo en su ubicación para su próxima edición. El evento, que anteriormente estaba programado para el viernes 20 de noviembre en el Estadio El Campín, se reubicará definitivamente para realizarse el jueves 19 de noviembre en el centro de eventos Vive Claro, situado en la capital colombiana. Esta modificación responde a factores logísticos internos que impidieron el uso de la sede original.

Artistas Confirmados en el Lineup Oficial

La lista de artistas que se presentarán en este evento incluye a Feid, Blessd, Farruko, Aria Vega, Pipe Bueno, el dúo Dragón y Caballero, Andy Rivera, Hamilton, Yourboyfriend, Jessy Uribe, Emyl Rusev, Top Boy y Mr. Plata, entre otros. La organización describe esta edición como una mezcla de géneros musicales diseñada para atraer a públicos con diversos gustos, bajo el alero de La Mega.

Also read Hablando Claro, la canción inédita que Yeison Jiménez grabó en vida se estrenará el 27 de noviembre

Horarios y Apertura de Puertas

Para los asistentes que planean acudir al Vive Claro, la organización ha establecido que la apertura de puertas se llevará a cabo a las 12:00 del mediodía. La programación oficial del festival comenzará a las 3:00 de la tarde. Este horario asegura un despliegue completo de las actuaciones musicales y las actividades complementarias planificadas para la jornada.

Razones del Cambio de Sede

Megalive de RCN, productora oficial del Megaland Bacano 2026, explicó que el traslado del recinto se debe a razones estrictamente logísticas relacionadas con la programación de otras actividades en el Estadio El Campín. La productora realizó los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de esta cita anual, priorizando la seguridad y la experiencia de los seguidores que ya habían adquirido sus entradas.

Advertisement

Normas de Seguridad y Objetos Permitidos

Los asistentes deben cumplir estrictamente con las nuevas reglas de ingreso. Se permite el uso de bloqueador solar y gel antibacterial con una capacidad máxima de 100 mililitros, gafas de sol, gorras, sombreros, impermeables, teléfonos celulares, baterías portátiles y maquillaje que no incluya espejos, vidrios, tijeras o pinzas.

En cuanto a la bolsa de mano, esta no debe superar los 11 x 16 centímetros. Los bolsos, preferiblemente transparentes, deben tener un tamaño máximo de 30 x 30 x 15 centímetros. Se prohíben terminantemente armas, cuchillos, objetos cortopunzantes, sombrillas, sillas plegables, aerosoles, perfumes, encendedores, cigarrillos, sustancias narcóticas, artículos pirotécnicos, alimentos, bebidas, botellas, termos vacíos, mascotas, cascos, cámaras profesionales, drones, tabletas, binoculares, trípodes o palos para selfies.

Además, no se permiten banderas, apuntadores láser ni camisetas alusivas a equipos de fútbol. Todas las personas que adquirieron sus entradas antes de este anuncio podrán utilizarlas para ingresar al nuevo recinto, manteniendo su validez a pesar del cambio de ubicación.