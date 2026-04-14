Megaoperativo contra grupos armados en Antioquia: Desmantelan centro logístico de tráfico de armas

Autoridades colombianas y estadounidenses coordinan un megaoperativo en Antioquia para desmantelar un centro logístico de una red criminal transnacional dedicada al tráfico de armas, con especial foco en las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales.

Las autoridades colombianas, en colaboración con sus contrapartes estadounidenses, continúan intensificando sus esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales que operan en el departamento de Antioquia . En los últimos meses, estas estructuras han sembrado el temor en diversas subregiones, incluyendo el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca, exacerbando la inestabilidad y la violencia.

Las investigaciones en curso han llevado al despliegue de un megaoperativo conjunto que involucra a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos. Este operativo tiene como objetivo principal desmantelar un centro logístico clave, operado por una red criminal transnacional que se dedica al tráfico ilegal de armas y material bélico, alimentando así el conflicto armado y la inseguridad en la región.

La información obtenida durante varios meses de investigación ha permitido a las autoridades identificar varios inmuebles estratégicos en la capital antioqueña, Medellín. Estos inmuebles eran utilizados como puntos cruciales para el acopio y la distribución de armamento, destinadas a organizaciones criminales como el frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias ‘Calarcá’, el Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales con fuerte presencia en el departamento.

Uno de los hallazgos más sorprendentes durante los operativos fue el descubrimiento de un taller clandestino subterráneo, meticulosamente acondicionado para la modificación, ensamblaje y reparación de fusiles. En este taller, se incautó un significativo arsenal de armas de uso exclusivo de las fuerzas militares, incluyendo tres fusiles Galil calibre 5.56, 22 cañones para ametralladora, 17 proveedores y más de 350 cartuchos de distintos calibres.

Además, las autoridades encontraron cientos de componentes especializados para armamento, como cerrojos, disparadores, miras y estructuras de fusiles, lo que indica la sofisticación y el alcance de las actividades ilegales.

El coronel Ferney Martín Romero, subdirector encargado de Investigación Criminal e Interpol, informó sobre el hallazgo de un dron de última generación, con una capacidad de carga de hasta diez kilogramos. Según la información recopilada, este dron iba a ser utilizado para atentar contra la fuerza pública, lo que pone de manifiesto la creciente amenaza que representan estos grupos criminales.

En los operativos, se logró incautar alrededor de doscientos millones de pesos y tres teléfonos celulares. El análisis de estos dispositivos proporcionará información valiosa para fortalecer el proceso investigativo y desmantelar por completo la estructura criminal.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de este reciente resultado, ya que proporciona información crucial para la desarticulación de las estructuras armadas que operan en el departamento. Estas estructuras, además, se han convertido en objetivos estratégicos para la justicia estadounidense. Las autoridades estadounidenses mantienen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de individuos como alias ‘Primo Gay’ y ‘Chejo’, reconocidos cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc, implicados en el atentado contra el helicóptero de la policía en zona rural de Amalfi, que costó la vida de 13 uniformados el año anterior.





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