Megaoperativo Las Palmas: 71 multas y 6 conductores ebrios en Antioquia

Autoridades de Antioquia sancionaron a 71 conductores e inmovilizaron 18 vehículos en megaoperativos viales entre Medellín, Envigado y Rionegro para combatir la siniestralidad.

Las autoridades de Antioquia reportaron un saldo contundente durante los megaoperativos de seguridad vial ejecutados en la vía Las Palmas entre la noche del sábado y la mañana del domingo. El balance oficial revela que se sancionó a 71 conductores por infracciones de tránsito y se identificaron seis conductores que operaban vehículos bajo los efectos del alcohol.

Despliegue multisectorial en la vía Las Palmas

El procedimiento involucró una coordinación estratégica entre funcionarios de las secretarías de movilidad de los municipios de Medellín, Envigado y Rionegro. A estos se sumaron agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, personal del Ejército Nacional y representantes de la Gerencia de Seguridad Vial de la Gobernación de Antioquia, quienes actuaron conjuntamente para asegurar el cumplimiento de la normativa.

Also read Eje Cafetero y Antioquia acuerdan propuestas para reactivar la economía: estas son las medidas

La titular de la Gerencia de Seguridad Vial, Julieth Restrepo, afirmó que el propósito central es reforzar la prevención y mitigar los índices de siniestralidad. Esta estrategia no se limita a los corredores metropolitanos de Medellín, sino que busca extenderse a otros ejes viales del departamento para reducir la accidentalidad generalizada.

Detalles de las sanciones y vehículos inmovilizados

En el transcurso de las operaciones, las autoridades procedieron a la inmovilización de 18 vehículos en total, desglosados en once motocicletas, cuatro automóviles y tres camionetas. Todos estos vehículos correspondían a conductores que presentaron fallas en su documentación, tales como pólizas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vencidas o problemas con la revisión técnico-mecánica.

Advertisement

El municipio de Envigado registró la mayor intensidad de las medidas, con un total de 48 conductores sancionados y 11 vehículos inmovilizados. Por su parte, Rionegro impuso 20 comparendos y retuvo cuatro unidades, mientras que Medellín aplicó tres multas y realizó tres inmovilizaciones de vehículos durante el periodo de control.

Resultados de las pruebas de embriaguez

El control de alcoholemia se ejecutó con rigurosidad en los tres municipios mencionados, sumando un total de 211 pruebas realizadas a conductores al volante. De este volumen, seis pruebas arrojaron resultados positivos, lo que derivó en el inicio de los procesos legales correspondientes contra los conductores identificados como ebrios.

Restrepo señaló que las intervenciones priorizaron el control de velocidad y embriaguez en corredores de alta circulación, con énfasis especial en motociclistas y personas bajo la influencia de alcohol o sustancias psicoactivas. Este enfoque responde a la necesidad de atender puntos críticos donde se concentra el riesgo de accidentes graves.

Proyección de operativos y seguridad vial

La Gobernación de Antioquia tiene la intención de replicar y extender estas estrategias de control a otros corredores departamentales y nacionales clave. Entre las vías que podrían recibir atención similar se encuentran la autopista Medellín-Bogotá y la variante hacia Caldas, como parte de un plan continuo.

Advertisement

El objetivo final de esta iniciativa es la reducción estructural de las cifras de accidentalidad vial. Las autoridades buscan disuadir los actos de irresponsabilidad de los conductores mediante la fiscalización constante y la aplicación estricta de la normativa vigente en las principales arterias viales del departamento.