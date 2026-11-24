Con una inversión de 3,4 billones de pesos y cierre financiero en 2026, el megaproyecto del Canal del Dique beneficia a 19 municipios con obras hidráulicas y restauración ambiental.

El gobierno nacional y las entidades privadas avanzan en la estructuración definitiva del megaproyecto de recuperación del Canal del Dique, una intervención de alcance regional que transformará la infraestructura hidráulica y ambiental de la costa norte de Colombia. Este plan maestro contempla una serie de estrategias integrales que combinan obras de ingeniería civil complejas con programas de protección ecosistémica y desarrollo social sostenido.

Alcance geográfico y beneficios para 19 municipios

La zona de influencia directa de este megaproyecto se extiende a lo largo de 115,5 kilómetros de corredor hídrico, afectando positivamente a un área total cercana a las 435.000 hectáreas de tierra y cuerpos de agua interconectados. El diseño técnico y social de la iniciativa está calibrado para impactar directamente en la calidad de vida de aproximadamente 1,5 millones de habitantes que residen en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre.

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Bolívar concentra la mayor parte de los territorios beneficiados con diez municipios específicos en su lista oficial: Cartagena de Indias, Arjona, Arroyohondo, Calamar, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana. Esta alta densidad de municipios en Bolívar refleja la centralidad estratégica del río Magdalena y el canal para la economía y la logística de la región.

En el departamento del Atlántico, ocho poblaciones forman parte activa del esquema de recuperación, incluyendo Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan. Por su parte, el departamento de Sucre cuenta con un solo municipio vinculado a esta iniciativa, el cual es San Onofre, completando así el triángulo interdepartamental de intervención.

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Estrategias hidráulicas y costos de 900 millones de dólares

La componente financiera del proyecto ha sido cuantificada en una inversión aproximada de 900 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 3,4 billones de pesos colombianos al tipo de cambio actual. Este volumen de capital está destinado a ejecutar el conjunto de intervenciones ambientales, hidráulicas y sociales que se desarrollarán a lo largo del corredor que atraviesa los tres departamentos mencionados previamente.

El núcleo técnico de la recuperación se organizará en torno a 14 unidades funcionales que cubren el trayecto crítico entre Calamar y la bahía de Cartagena. Dentro de las obras de ingeniería previstas, destacan la construcción de dos compuertas especializadas, diseñadas para regular el ingreso de agua dulce y controlar con precisión la intrusión salina en los sectores donde esta representa una amenaza directa para la agricultura.

Además de la infraestructura de control, se proyecta el dragado profundo del canal para conservar un ancho mínimo de 64 metros y una profundidad operativa de 2,38 metros. Estas labores hidrosedimentológicas son esenciales para mantener las condiciones navegables del sistema y permitir que las embarcaciones carguen sus productos de manera eficiente sin restricciones de calado.

Ejes sociales y protección de ecosistemas estratégicos

El componente social del megaproyecto cuenta con una asignación presupuestal cercana a los 67 millones de euros, estimados en 340.000 millones de pesos, aunque otras vertientes del proyecto cifra estos recursos en aproximadamente 300.000 millones de pesos. Esta partida financiera se utilizará para respaldar iniciativas productivas locales, financiar programas de educación ambiental y fortalecer las estructuras de las organizaciones comunitarias.

La recuperación ambiental es igualmente prioritaria y se enfoca en proteger recursos hídricos vitales y conservar la navegabilidad sostenible del canal. Los espacios naturales incluidos en este componente de restauración incluyen el Santuario de Fauna y Flora El Corchal 'El Mono Hernández' y el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, dos hitos ecológicos de importancia nacional.

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Las intervenciones sociales también contemplan la construcción de infraestructura básica para las poblaciones ribereñas y la generación de oportunidades de empleo directo. Se plantea un modelo inclusivo que incorporará a los habitantes en las etapas de planificación y ejecución de las intervenciones, asegurando que el desarrollo obedezca a las necesidades reales de las comunidades.

Cronograma de Sacyr y apertura de obras para 2027

Carlos Alberto Rosado, representante de la constructora Sacyr, confirmó recientemente el avance del proceso tras superar las dificultades administrativas que habían mantenido detenido el desarrollo del proyecto durante períodos anteriores. Rosado destacó que el procedimiento actual permite identificar y atender las posibles afectaciones que las obras puedan ocasionar a las comunidades, un paso relevante para la licitación social.

Sobre el calendario de ejecución, Sacyr indica que espera completar el cierre financiero definitivo en diciembre de 2026. Esta fecha marca el umbral para que las empresas licitadoras puedan desbloquear los recursos y movilizar las maquinarias necesarias hacia las zonas de obra en los tres departamentos.

La compañía tiene como objetivo iniciar las inversiones físicas y el movimiento de tierras en febrero de 2027. De acuerdo con este cronograma técnico, las obras tendrían una duración aproximada de 40 meses, un plazo que busca equilibrar la complejidad de las obras hidráulicas con la urgencia de entregar los beneficios sociales y ambientales a la población.

Esta fecha de arranque fue reforzada por declaraciones recientes de Rodrigo Lara, quien aseguró que destrabó el proyecto para que las obras iniciaran efectivamente en 2027. El éxito de esta ventana operativa dependerá de la coordinación entre las autoridades ambientales y las entidades regionales para garantizar que el dragado y la construcción de diques no comprometan los ecosistemas que se pretende proteger.