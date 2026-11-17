Descubre las mejores tasas de CDT para invertir tu prima de Navidad. Compara rendimientos de Davivienda, Banco de Bogotá, Pibank y Banco Finandina para maximizar tu ahorro con seguridad y baja volatilidad.

La llegada de la prima de Navidad representa un momento clave para reorganizar las finanzas personales, saldar deudas pendientes o iniciar un fondo de ahorro seguro. Para quienes desean poner ese dinero a trabajar sin asumir riesgos elevados, los Certificados de Depósito a Término, conocidos como CDT, se consolidan como una alternativa financiera sólida y accesible. Este instrumento permite depositar un capital durante un periodo definido, garantizando el retorno del monto inicial más los intereses pactados al finalizar el plazo.

Rentabilidad de CDT por entidad bancaria

Un análisis detallado de los rendimientos actuales, tomando como referencia una inversión estándar de $1.000.000, revela diferencias significativas entre las principales entidades financieras del país. La estructura de retornos varía según la duración del compromiso, ofreciendo opciones claras para plazos de seis meses y un año, lo que permite al inversionista elegir según su liquidez requerida.

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Davivienda ofrece una tasa del 9,30% para un plazo de seis meses, lo que devolvería $1.043.648. Para un año, su tasa sube al 9,35%, entregando $1.090.240. Por su parte, Banco de Bogotá presenta una tasa del 10,80% a seis meses, con un retorno de $1.049.802, y del 11,20% a un año, logrando $1.105.969.

Pibank se mantiene competitivo con retornos de $1.049.142 a seis meses y $1.124.800 a un año, aunque no se especifica la tasa porcentual exacta en la fuente. Banco Finandina destaca con una tasa fija del 12,50% para ambos plazos, generando $1.054.514 a seis meses y $1.125.000 a un año.

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Bancolombia ofrece tasas más bajas, del 8,55% a seis meses ($1.040.198) y 8,75% a un año ($1.055.213). Finalmente, Banco Popular propone una tasa del 11,00% a seis meses, retornando $1.051.423, y del 11,40% a un año, con un retorno de $1.109.440.

Líderes en tasas de interés anuales

Al comparar los datos del ejercicio, Banco Finandina y Pibank emergen como las opciones con los mayores rendimientos absolutos para un compromiso de un año, alcanzando casi $1.125.000 con una inversión inicial de $1.000.000. Estos resultados superan a las propuestas de Bancolombia y se sitúan ligeramente por encima de Banco de Bogotá y Banco Popular.

No obstante, es fundamental consultar directamente con cada institución, ya que las tasas y condiciones financieras pueden experimentar variaciones. Los rendimientos reportados dependen estrictamente del monto invertido, el tiempo de permanencia del capital y la tasa específica ofrecida por cada banco en el momento de la contratación.

Diferencias entre tasas fijas y variables

Antes de formalizar la inversión, es crucial distinguir entre los modelos de CDT de tasa fija y aquellos de tasa variable, pues la modalidad elegida determina la estabilidad de los intereses. El CDT de tasa fija establece desde el inicio el porcentaje de rentabilidad, asegurando que el retorno no se vea afectado por fluctuaciones del mercado durante todo el plazo del depósito.

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En contraste, el CDT de tasa variable vincula sus intereses a indicadores económicos macroeconómicos, como la Tasa de Interés de Referencia (DTF) o el Indicador Bancario de Referencia (IBR). Esta flexibilidad hace que el rendimiento pueda aumentar o disminuir dependiendo del comportamiento de esos referentes financieros, introduciendo un nivel de incertidumbre en los ingresos finales.

Aspectos críticos para la protección del ahorro

Aunque los CDT son considerados productos de bajo riesgo, existen factores operativos que el inversionista debe evaluar antes de comprometer su prima de Navidad. El plazo de inversión es determinante, ya que el capital permanece bloqueado durante el periodo acordado; por ello, se recomienda seleccionar un tiempo en el que no se necesite disponer de esos recursos con urgencia.

Además, se debe prestar atención a la retención en la fuente y a las obligaciones tributarias, pues los rendimientos pueden estar sujetos a descuentos que reducen el valor neto recibido al vencimiento. Finalmente, es imperativo verificar que la entidad financiera esté debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera y que el producto cuente con la cobertura del seguro de depósitos de Fogafín para garantizar la seguridad del capital.