Melania Trump niega rotundamente vínculos con Jeffrey Epstein y pide audiencia para víctimas

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, emitió una declaración para negar acusaciones que la vinculan con Jeffrey Epstein. También pidió una audiencia pública para las víctimas de Epstein.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump , emitió una contundente declaración pública para refutar acusaciones, sin especificar detalles concretos, que la relacionan con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein . En un pronunciamiento directo y firme ante las cámaras, Melania Trump afirmó: “Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein deben terminar hoy”.

Continuando con su declaración, la exmodelo eslovena agregó: “Las personas que mienten sobre mí carecen de principios éticos, humildad y respeto”. La declaración de la primera dama surge en un contexto donde la divulgación de documentos relacionados con Epstein, tras una ley aprobada en el Congreso estadounidense, ha avivado las especulaciones y la difusión de información, en muchos casos falsa y manipulada, en las redes sociales. \Melania Trump negó rotundamente cualquier vínculo con Epstein, con quien ella y su esposo, el expresidente Donald Trump, fueron fotografiados en el pasado durante sus años en la escena social neoyorquina. “Imágenes falsas y declaraciones sobre Epstein y sobre mí han estado circulando en las redes sociales desde hace años”, declaró. “Tengan cuidado con lo que creen: estas imágenes e historias son completamente falsas”, enfatizó. La primera dama hizo hincapié en la importancia de discernir la información y evitar caer en la trampa de la desinformación, particularmente en el entorno digital donde las noticias falsas y las imágenes manipuladas pueden propagarse rápidamente. La muerte de Epstein en custodia federal en 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores, continúa generando controversia y ha afectado repetidamente la imagen de Donald Trump, quien también ha negado cualquier conexión con los crímenes de Epstein. En su declaración, Melania Trump reafirmó su postura: “Nunca he tenido conocimiento del abuso de Epstein hacia sus víctimas. Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada”. Además, la primera dama recalcó que “Nunca he sido acusada ni condenada legalmente por ningún delito en relación con la trata sexual, el abuso de menores y otros comportamientos repulsivos de Epstein”.\Además de negar las acusaciones, Melania Trump hizo un llamado al Congreso para que celebre una audiencia pública destinada a los supervivientes de los abusos de Epstein. Su objetivo es “dar a estas víctimas la oportunidad de declarar bajo juramento”, proporcionando un espacio seguro para que puedan relatar sus experiencias y buscar justicia. La declaración de la primera dama es un claro intento de poner fin a las especulaciones y rumores que la relacionan con Epstein, al tiempo que busca defender su reputación y mostrar su apoyo a las víctimas. La reacción a la declaración de Melania Trump ha sido variada, con algunos medios de comunicación y analistas políticos elogiando su firmeza y determinación, mientras que otros han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones o han solicitado mayor transparencia en el asunto. El caso Epstein sigue siendo un tema sensible y de gran interés público, con nuevas revelaciones que surgen constantemente a medida que se divulgan más documentos y testimonios. La declaración de la primera dama es un reflejo de la persistente controversia y el impacto que este escándalo continúa teniendo en la esfera pública





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