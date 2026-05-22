Melissa Martínez Indirecto En Defensa de su Rol En ESPN

La panelista Melissa Martínez respondió a un reproche en su cuenta de Twitter luego que una usuaria la tildara de apática y fastidiosa. La periodista le dijo a Adriana Gómez queunderstood 'a que hacías referencia' y que la diferencia entre un panel y un debate era de opiniones y puntos de vista distintos.

Ante el comentario sobre su rol en uno de los programas de ESPN , la panelista Melissa Martínez no se quedó en silencio. No era ajena a las críticas y le salió al paso a los reproches de una televidente que la tildó de apática y hasta de ser una persona fastidiosa.

Todo se dio en las redes sociales en donde una usuaria, denominada Adriana Gómez, apuntó de manera directa contra la periodista de la que dijo: «Melissa Martínez en #BalonDivido No sabe sumar o su Apatía con los equipos colombianos que no son su Junior, es impresentable... Lleven a @ESPNColombia panelistas profesionales, no siempre esas personas tan fastidiosas». Lejos de dejar pasar el reproche, la periodista salió a responderle de manera directa a la mujer, señalando que de eso se trata.

Hola, querida. Me alegra que hayas tenido tanta atención e interacción con tu mensaje. No entendí a qué hacías referencia, ya que no lo mencionaste, pero en todo caso, de eso se trata el panel: de opiniones y distintos puntos de vist





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