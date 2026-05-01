Melodías Escritas: Líneas Sonoras, un canto a la herencia afrocolombiana

La Editorial Comunitaria Kutusoma presenta un poemario nacido de su Semillero de Escritura Creativa Afrocentrada, que da voz a once poetas y celebra la riqueza de la cultura afrocolombiana a través de versos que resuenan con la fuerza de la tradición y la resistencia.

En un panorama editorial saturado de narrativas a menudo impositivas que excluyen diversas voces, la Editorial Comunitaria Kutusoma presenta un libro que se siente como un bálsamo y una declaración de principios a la vez: Melodías Escritas: Líneas Sonoras.

Este poemario, surgido del Semillero de Escritura Creativa Afrocentrada de la editorial, trasciende la mera publicación para convertirse en un espacio recuperado a través del poder de la palabra. Dirigido editorialmente por Daniela Ibarguen, coordinado por María Patricia Castillo Mosquera y editado por Alma Fernández y Javier Hurtado, el libro reúne las voces de once poetas – Luisa Zúñiga, Melina Eliana Sánchez, Ángel Palacios Abadía, Ariadna Margarita Delgado Beraun, Óscar Darío Carrasquilla Herrera, Maria Alejandra Oviedo Rogel, Carlos Rojano, Lynn Puello, Yesica Blanco Lozano, Sinay Medouze y Siruma López-Gómez – quienes, a pesar de la invisibilización histórica, proclaman la vitalidad de sus historias.

Como se señala en el prólogo, la lectura de estas páginas es una inmersión en un universo que vibra con la fuerza de la herencia afrodescendiente, un canto que evoca los ritmos del currulao, el bunde y el bullerengue. La obra resuena con la tradición de las grandes narradoras y poetas afrocolombianas, como Mary Grueso Romero, quien celebra la muñeca negra y honra la infancia negra del país, y Candelaria Obeso, con su poderosa conexión con la tierra.

Melodías Escritas: Líneas Sonoras destaca por su capacidad de transformar el cuerpo en lenguaje. Luisa Zúñiga, en su poema “Memorias”, nos recuerda que la identidad es un mapa legado por las antepasadas: “en mi cuerpo predominan / los caminos de mi abuela / quien al son de un currulao, / remeneaba la cadera”. Esta no es solo una evocación nostálgica, sino una reafirmación de una sabiduría ancestral que a menudo se olvida.

Melina Eliana Sánchez, por su parte, confronta el vacío histórico impuesto a la herencia africana, y ante la ausencia de registros precisos en su árbol genealógico, llega a la conclusión rotunda: “falta el nombre de mi madre: / mi madre es África”. El libro también alberga relatos de profunda resonancia, que pueden interpretarse como denuncias.

Ariadna Margarita Delgado Beraun, en “Para invisibilizarte”, expone los mecanismos del racismo estructural: el robo del nombre, la negación de la filiación y el exilio simbólico. Frente a esta realidad, la poesía se erige como un “acto de resistencia, rehistorización y amor”, una forma de lucha contra el olvido y la invisibilización.

La obra es notable por la forma en que diversas voces y temáticas convergen en un mismo texto, incluyendo celebraciones de lo cotidiano, como los poemas de Óscar Darío Carrasquilla Herrera sobre los “lanceros valientes” y el aroma de la Candia, una semilla que llegó a América oculta en el cabello, un tesoro de soberanía alimentaria y cultural. El trabajo gráfico de Edinson Montaño David complementa la edición, invitando al lector a sumergirse en el alma de la cultura afro, más allá del reconocimiento de un estilo de habla y narración, explorando la forma de relatar desde lo no escrito, los colores y las formas.

En definitiva, Melodías Escritas: Líneas Sonoras es el tambor que marca el ritmo de un nuevo despertar literario que no busca permiso, porque ya posee su propia cadencia. La editorial Kutusoma participa en la Feria del Libro de Bogotá 2026, en el pabellón 17 (estand 1413 de “No me olvides - libros”), donde se puede adquirir la obra





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