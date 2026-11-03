Memoria Que Conecta: Brechas Digitales y Realidad Territorial de las Bibliotecas en Colombia

El Ministerio de Cultura anuncia la integración de Colombia a una red global de 89.000 bibliotecas, pero mediadores alertan sobre la falta de infraestructura y conectividad en zonas rurales.

La iniciativa Memoria que conecta busca vincular la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con las Bibliotecas Rurales Itinerantes, integrándolas a una red internacional conformada por 89.000 instituciones distribuidas en 115 países. Esta alianza fue anunciada por el Ministerio de Cultura con el propósito de ampliar el acceso a contenidos digitales y promover la cultura colombiana a nivel mundial.

Integración de 1569 Bibliotecas a Red Global

Según un comunicado oficial publicado el 29 de octubre, la estrategia utiliza la plataforma OverDrive y su aplicación Libby para conectar a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la cual está compuesta por 1.569 unidades, con una red internacional de 89.000 bibliotecas. El objetivo declarado es ofrecer contenidos disponibles en 60 idiomas, facilitando una interacción cultural global.

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La directora de la Biblioteca Nacional, Julia Cristina Daza Noguera, calificó la iniciativa como una victoria para Colombia. Sostuvo que esta alianza permitirá internacionalizar la memoria del país, asegurando que el mundo conozca la riqueza cultural, artística, documental y bibliográfica nacional, al tiempo que se amplía el catálogo disponible para los usuarios colombianos.

Críticas por Brechas de Conectividad y Equipamiento

La realidad operativa en el territorio presenta desafíos significativos que contradicen la viabilidad inmediata de la propuesta. Muchas bibliotecas públicas funcionan en zonas con problemas graves de conectividad, escasez de equipos tecnológicos y acceso irregular a la energía eléctrica. Además, en algunas regiones, grupos armados imponen condiciones de violencia que limitan aún más el acceso a servicios básicos.

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Tatiana Barajas, mediadora de lectura, escritura y oralidad del equipo de acompañamiento territorial a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes, cuestionó la preparación de la gestión actual. Criticó que la titular de la Biblioteca Nacional carece de conocimiento sobre el funcionamiento real de las bibliotecas públicas y rurales itinerantes.

Barajas detalló que muchas bibliotecas sufren por la falta de computadores, el estado precario del hardware y problemas de luz eléctrica. En territorios visitados, las temperaturas alcanzan los 35 o 40 grados sin ventiladores, lo que hace inviable el uso de dispositivos digitales. La mediadora destacó la desconexión entre las declaraciones oficiales y las condiciones materiales de los espacios.

Desafíos Técnicos y Seguridad en Zonas Rurales

El Ministerio de Cultura afirmó que las funcionalidades de descarga permitirán continuar la lectura sin conexión a internet, adaptándose a las condiciones de acceso de cada contenido. Sin embargo, esta garantía técnica choca con la falta de infraestructura básica en muchas áreas rurales.

Barajas advirtió que en muchos corregimientos ni siquiera se dispone de internet o luz para realizar descargas iniciales. Relató un caso en un corregimiento afectado por bombardeos con drones y amenazas de violencia masiva, donde la guerrilla detonó una bomba y cortó el suministro eléctrico. Ante esta inseguridad, la viabilidad de depender de descargas previas resulta nula.

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La especialista consideró que el programa es ineficiente porque el anuncio se realizó sin considerar las condiciones reales de funcionamiento. Señaló que no se tienen en cuenta las diferencias estructurales entre las bibliotecas públicas urbanas y las rurales itinerantes, cuya dinámica es completamente distinta.

Vulnerabilidad de las Bibliotecas Rurales Itinerantes

Las Bibliotecas Rurales Itinerantes presentan retos únicos que no se resuelven con tecnología digital. Sus mediadores, en su mayoría campesinos, llevan libros físicos y actividades de lectura a las comunidades de manera móvil. A diferencia de las bibliotecas estáticas, estos espacios no permanecen fijos en un edificio.

Barajas explicó que las Bibliotecas Rurales Itinerantes suelen iniciar procesos de alfabetización básica. En este contexto, la incorporación de herramientas digitales complejas no aborda las necesidades primarias de estas comunidades. La propuesta actual ignora la naturaleza móvil y pedagógica de estas bibliotecas.

Para superar estas brechas, la mediadora solicitó que se piense en una ley que proteja formalmente a las Bibliotecas Rurales Itinerantes. Exigió mayor inversión pública dirigida a la infraestructura básica, el equipamiento físico y la seguridad de los mediadores, en lugar de priorizar únicamente la integración a plataformas digitales internacionales.