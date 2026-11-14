Memorias de Forero revelan el origen del caos político en Colombia

Las memorias inéditas de Abelardo Forero, entregadas en 2025 a la Universidad de los Andes, exponen la crueldad de los líderes liberales y conservadores en el siglo XX.

Las memorias inéditas de Abelardo Forero Benavides, tituladas Colombia un drama, han sido entregadas finalmente en 2025 a la Universidad de los Andes tras décadas de custodia familiar. Este documento, escrito hace 68 años, describe con crudeza los eventos dramáticos que sacudieron a la nación entre 1946 y 1957, desde la caída del liberalismo hasta el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el posterior Bogotazo.

La entrega de las memorias en 2025

Forero consideraba que su obra solo debía leerse cuando el país tuviera la capacidad de reflexionar con autocrítica, evitando que se usara como munición política durante la confrontación de entonces. Por esta razón, su familia guardó el manuscrito durante casi un siglo y solo lo puso a disposición de la academia en el año 2025. El texto es considerado tan valioso como los rollos del Mar Muerto para entender ese período histórico específico.

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El papel de Darío Echandía en la crisis

Forero era la persona más cercana a Darío Echandía, quien asumió la jefatura del partido liberal tras la muerte de Gaitán. Este último fue Representante a la Cámara la noche del 8 de septiembre de 1949, cuando sonó la balacera en el recinto y dos colegas resultaron heridos de muerte. Echandía gritó paz, paz, paz, mientras que los sectarios de ambos partidos dispararon cuarenta balazos en lugar de usar argumentos.

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Críticas a Laureano Gómez y Carlos Lleras

La calificación del Doctor Laureano Gómez es lapidaria para Forero, a quien tacha de destructor y demagogo, señalando que significó la negación de todo lo que es en esencia el conservadurismo clásico. Por su parte, Carlos Lleras Restrepo lleva la peor parte en el desahogo, con una mente analítica pero un corazón irritable y soberbio, cuya belicosidad frustró la Unión Nacional.

La culpa de la represión y el cierre del Congreso

Mariano Ospina Pérez fue bien intencionado al principio, pero no contó con la comprensión de Laureano Gómez ni con la colaboración efectiva del liberalismo para zanjar la crisis del Bogotazo. La disputa por el poder entre el ejecutivo y el congreso condujo al cierre del Congreso, cancelación de libertades, clandestinidad y el surgimiento de la guerrilla, lo que estimuló previsiblemente la represión estatal.