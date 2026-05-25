El delantero del Sport Club Internacional, Rafael Santos Borré, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo y envió un mensaje de respaldo a la 'Tricolor' desde afuera y a sus compañeros de cara al torneo más importante del fútbol mundial.

El mensaje de Rafael Santos Borré tras quedar por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026 : 'Con mucha tristeza'que no hará parte de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026.

El atacante del Sport Club Internacional compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, y envió un mensaje de respaldo a la 'Tricolor' desde afuera y a sus compañeros de cara al torneo más importante del fútbol mundial





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