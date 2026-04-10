Mercado de Abastos: Precios a la Baja y Abastecimiento Estable a Pesar de Desafíos

Análisis del comportamiento del mercado de abastos, destacando la disminución de precios en varios productos clave, la estabilidad en el abastecimiento y la resiliencia ante factores externos, incluyendo el tema de los impuestos prediales. Se informa sobre los productos con mayor volumen comercializado y la disponibilidad de productos de temporada.

Entre las reducciones más notables se encuentran la ciruela nacional, el tomate verde y rojo ocañero, la guayaba valluna, la cebolla junca en diferentes presentaciones (blanca, larga), el tomate en sus distintas variedades, la habichuela de Santander, la habichuela valluna y el durazno nacional. Asimismo, productos como la fresa, el plátano, el frijol, el ají dulce y la remolacha también registraron caídas importantes en sus precios, beneficiando a los consumidores.

En cuanto a comportamientos específicos, el tomate de cocina y la cebolla junca presentaron una tendencia sostenida a la baja, mostrando una clara disminución en sus costos a lo largo de la semana. Mientras tanto, frutas como la piña, el melón y la uva también aportaron al equilibrio del mercado con ajustes positivos en sus precios, demostrando la complejidad y la fluctuación constante del sector alimentario. El reporte refleja la influencia de factores diversos, desde las condiciones climáticas hasta las decisiones de los productores y la dinámica de la oferta y la demanda. \Con respecto al reciente debate sobre el incremento en los impuestos prediales registrado en Santander, la Central de Abastos no presentó afectaciones significativas en su operación. Esta estabilidad se atribuye a la oportuna gestión de la administración y a la colaboración activa de los comerciantes, quienes garantizaron el despacho anticipado de los productos y alimentos perecederos, minimizando cualquier posible interrupción. Además, el uso estratégico de rutas alternas fue crucial para permitir el ingreso continuo de mercancía y asegurar el abastecimiento regular de la ciudad. El compromiso de todos los involucrados, desde los productores hasta los transportistas y los comerciantes, fue esencial para mantener la fluidez del mercado y satisfacer las necesidades de la población. Se demuestra así la resiliencia y la capacidad de adaptación de la Central de Abastos frente a desafíos externos. \El ingreso de productos se mantuvo estable, con aproximadamente 5.760 toneladas métricas registradas hasta las 6:25 a.m., movilizadas en 95 vehículos. Se destacaron productos como la papa, el arroz, y los alimentos de origen animal, como carne y pollo, entre los de mayor volumen comercializado. Este alto volumen de actividad evidencia la importancia de la central como centro neurálgico para la distribución de alimentos en la región. Por último, se destacó que se mantiene la disponibilidad de productos en cosecha, como el tomate chonto, el ají topito dulce ocañero, la guayaba, la ahuyama y el mango. Estos productos, provenientes de diferentes regiones y con ciclos de producción variados, aseguran la diversidad de la oferta y la satisfacción de las preferencias de los consumidores. En general, la jornada reflejó un mercado dinámico, bien abastecido y con precios competitivos, lo que demuestra la fortaleza del sector y su capacidad para responder a las necesidades de la población





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