Mercedes vuelve a la cima de la Fórmula 1 con el título de constructores

Mercedes conquistó su noveno título de constructores en la Fórmula 1 en São Paulo, terminando una sequía de cinco años liderada por Lewis Hamilton y Toto Wolff.

El equipo Mercedes ha logrado alcanzar la cima de la Fórmula 1 con la adquisición oficial de su noveno título de constructores, una hazaña que pone fin a un período de cinco años sin victorias en esta clasificación específica. La confirmación se produjo en el circuito de Interlagos en São Paulo, Brasil, donde la escudería alemana celebró el triunfo que les permite recuperar el protagonismo perdido frente a sus principales competidores internacionales.

Fin de la sequía de cinco años en el campeonato

Mercedes necesita varios años para volver a lo más alto, una situación que exigió una enorme determinación y un trabajo arduo por parte de todos los involucrados, según destacó el director del equipo, Toto Wolff, durante las celebraciones del domingo. Este triunfo marca el regreso a la senda de la gloria para la escudería, la cual dominó la disciplina con el piloto Lewis Hamilton al volante entre los años 2014 y 2021. En ese lapso histórico, apenas se le escapó la corona de pilotos en la última temporada de ese reinado, consolidando una era dorada que ahora se reafirma con este nuevo título.

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La fábrica y el centro de investigación de la escudería se encuentran al norte de Londres, pero fue en la casa del legendario Ayrton Senna donde obtuvieron este décimo aniversario de logro en dicha categoría. Pocas equipos han sido capaces de volver y ganar de nuevo, se jactó el empresario austríaco de 54 años, considerado el artífice de este triunfo y de buena parte de los éxitos anteriores de Mercedes. Decenas de ingenieros, técnicos, mecánicos y directivos de la marca se mostraron exultantes en el podio en São Paulo, bajo la lluvia y el champagne, rodeando a Wolff y a los pilotos.

Antonelli destaca la importancia del equipo en el éxito

En el centro de las celebraciones se encontraba Kimi Antonelli, el prodigio italiano de 20 años que fue coronado campeón del mundo el fin de semana pasado en México. El campeón del mundo más joven de la historia de la F1 confesó que habría preferido lograr su décima victoria del año en Brasil, donde solo fue quinto, por detrás de su compañero de equipo George Russell. Aunque ninguno de los dos pilotos de Mercedes subió a un podio formado por el británico Lando Norris, ganador de la carrera, el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, Antonelli precisó que lo más importante es que el equipo haya ganado el campeonato de constructores.

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Antonelli ha conquistado la Gran Carpa y a sus cientos de millones de aficionados, tanto por su talento en pista como por su personalidad en público. Su compañero inglés, completamente superado esta temporada, elogió también a las 2.400 personas de Mercedes y de AMG en el Reino Unido y en Alemania que pusieron fin a cinco años de lucha. George Russell recuperó la sonrisa tras una temporada decepcionante a nivel personal, aunque reconoció altos y bajos en una campaña en la que empezó como gran favorito y solo ha ganado tres Grandes Premios. Mercedes había sido campeona por última vez en 2021 y Hamilton en 2020.

Adaptación técnica frente a Red Bull y McLaren

Desde el período difícil iniciado tras 2021, se abrió paso un periodo dominado por Red Bull y McLaren, debido a una reglamentación a la que las Flechas de Plata les costó adaptarse. La revolución iniciada en 2026, con motores híbridos al 50 por ciento eléctricos y térmicos y una revisión de los chasis y de la aerodinámica, encajó perfectamente con Toto Wolff y compañía. Sus equipos desarrollaron monoplazas ultradominantes, sobre todo en la primera mitad de la temporada, lo que les permitió recuperar la ventaja competitiva. Sin embargo, los rivales redujeron la diferencia significativamente durante el resto del año.

El ingeniero jefe Andrew Shovlin resumió que tuvieron que hacer evolucionar el coche, responder a sus rivales y optimizar cada vez que se presentaba la ocasión, reconociendo las mejoras de Red Bull, McLaren y Ferrari en la segunda parte del curso. Tras el verano boreal, los tres rivales de Mercedes se acercaron al rendimiento del constructor alemán, especialmente Red Bull. Con tres victorias del tetracampeón mundial Max Verstappen, la escudería austríaca saltó al tercer escalón en la clasificación de constructores y puede arrebatar a Ferrari el subcampeonato en las tres pruebas restantes.

Proyección futura y rivalidad con Max Verstappen

El neerlandés Max Verstappen y su equipo Red Bull se perfilan como los grandes rivales de Kimi Antonelli y Mercedes para el próximo año, en un contexto de competencia cada vez más ajustada. Con su noveno título, Mercedes igualó a Williams en la historia de la disciplina, aunque aún está lejos de Ferrari, la escudería más antigua y laureada, con 16 coronas, la última en 2008. Este logro no solo representa un alivio financiero y deportivo, sino que reafirma la capacidad técnica del equipo para superar las crisis reglamentarias.

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La estructura de Mercedes, que incluye a sus ingenieros y directivos, ha demostrado una resiliencia notable al enfrentar los cambios en la normativa y la presión de los competidores. La celebración en São Paulo fue un momento de catarsis para toda la organización, que ha trabajado incansablemente desde la fábrica en el norte de Londres. El futuro inmediato de la Fórmula 1 promete enfrentamientos intensos, con Mercedes buscando mantener su momentum y Red Bull intentando consolidar su posición como el rival más temible para el nuevo campeón del mundo Antonelli y su escudería.