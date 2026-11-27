El Gobierno, gremios y centrales obreras inician este viernes las negociaciones para el salario mínimo 2027. El DANE revela que 1,13 millones de colombianos perciben el sueldo base.

El viernes dio inicio formal la mesa de concertación destinada a determinar el monto del salario mínimo que regirá en 2027. En este espacio tripartito, se reúnen las centrales obreras, los gremios empresariales y el Gobierno nacional para analizar los indicadores económicos vigentes.

Las variables macroeconómicas servirán de base fundamental para calcular el porcentaje de aumento. Esta reunión marca un punto de inflexión en la discusión sobre las finanzas de millones de hogares colombianos, dado que múltiples cobros y tarifas están indexados directamente a esta cifra salarial.

Also read Salario mínimo 2027: Cifras de productividad del DANE para la negociación

Impacto del incremento 23 por ciento

Los gremios empresariales señalan explícitamente que el incremento de personas que devengan menos de un salario mínimo se debe al aumento del 23 por ciento decretado por Gustavo Petro. Este argumento sitúa la política salarial anterior como un factor clave en la discusión actual de las condiciones laborales.

La tensión entre las partes se centra en la interpretación de los datos laborales más recientes. Las organizaciones sindicales utilizan esta cifra para cuestionar el impacto distributivo de la subida salarial previa, mientras que el sector empresarial busca argumentos para moderar los aumentos futuros.

Advertisement

Datos demuestran reducción en dependencia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó su reporte más reciente sobre el mercado laboral durante estas sesiones. Una de las cifras que más resalta en el informe es la de los trabajadores que dependen directamente del salario mínimo como su única fuente de ingreso.

Entre enero y septiembre de este año, el 4,8 por ciento de la población ocupada devengó exactamente un salario mínimo. Esta proporción equivale a cerca de 1,13 millones de personas, lo que representa un cambio significativo en la estructura del empleo formal en el país.

Tendencia a la baja histórica

La cifra llama la atención porque, al menos en los últimos cuatro años, es la primera vez que la proporción de trabajadores que depende directamente de este ingreso se ubica en un solo dígito. Los datos históricos muestran una fluctuación considerable en este indicador específico.

El año pasado, la proporción fue del 10,1 por ciento, lo que representaba 2,34 millones de ocupados. En 2024, la cifra alcanzó su punto más alto con un 16,3 por ciento, equivalente a 3,65 millones de trabajadores. En 2023, la proporción se situó en el 11,1 por ciento, abarcando 2,45 millones de personas.

Realidad salarial de la mitad de la fuerza laboral

Pareciera consolidarse una tendencia hacia una menor dependencia directa, pero el panorama completo revela matices críticos. El porcentaje de trabajadores que, en la mencionada ventana de tiempo, ganó menos de un salario mínimo fue del 53,4 por ciento.

Advertisement

Esta mayoría se traduce en 12,6 millones de ocupados que perciben ingresos inferiores al sueldo base legal. Esto representa un incremento notable, pues el año pasado su participación era del 49,3 por ciento, correspondiente a 11,4 millones de ocupados.

Análisis de desplazamiento laboral

El dato es claro: en Colombia más de la mitad de los trabajadores gana menos de un salario mínimo. Sin embargo, hay que interpretar este resultado con pinzas, pues también aumentó la población que devenga entre uno y dos salarios mínimos.

Su participación fue del 29,1 por ciento, o 6,9 millones de ocupados. El año pasado, la cifra era del 26 por ciento, abarcando 6 millones de trabajadores. Este sector muestra un crecimiento sostenido que contrarresta parcialmente la situación de los grupos más vulnerables.

Crecimiento en ingresos submínimos

La pregunta sobre dónde se vio un mayor incremento tiene una respuesta cuantitativa precisa. En el grupo que devenga menos de un salario mínimo, el incremento fue de 1,23 millones de ocupados.

En contraste, los que devengan entre uno y dos salarios mínimos crecieron en 875.000 trabajadores. Este desequilibrio sugiere que el dinamismo del mercado no ha alcanzado a todos los sectores por igual, manteniendo una brecha significativa en las condiciones de ingreso para una parte sustancial de la fuerza laboral nacional.