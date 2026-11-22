La tarjeta amarilla a Lionel Messi por tirar el balón a un rival generó furia en el banquillo del Columbus Crew. El equipo venció 3-0 al Inter Miami en la MLS.

El triunfo del Columbus Crew por 3-0 sobre el Inter Miami en los playoffs de la Major League Soccer ( MLS) quedó ensombrecido por un incidente arbitral. La estrella argentina Lionel Messi recibió una tarjeta amarilla tras lanzar el balón hacia el rostro del delantero chileno Gonzalo Tapia. Esta decisión generó una inmediata y fuerte reacción por parte del cuerpo técnico visitante.

Courtois exige tarjeta roja por ataque verbal

El entrenador del Columbus Crew, Laurent Courtois, expresó su totale inconformidad con la sanción aplicada por el árbitro Allen Chapman. El estratega francés consideró que la acción del capitán del Inter Miami merecía una expulsión directa y no una simple amonestación. Courtois estalló contra el juez tras el pitido final, argumentando que golpear a un rival con el balón requiere consecuencias disciplinarias más severas.

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En declaraciones a ESPN, el técnico francés dejó claro que la gravedad del hecho justificaba la expulsión de Messi. Consideró lamentable la manera en que se resolvió la situación y criticó la postura de la liga frente a este tipo de incidentes. Su respuesta al posible análisis posterior fue breve pero firme en su desacuerdo con la decisión tomada en el terreno de juego.

Tapia mantiene silencio y celebra su actuación

A diferencia de su entrenador, el protagonista directo del incidente, Gonzalo Tapia, optó por no participar en la polémica. El delantero chileno prefirió mantenerse al margen de las discusiones sobre la autoridad del árbitro. Tapia señaló que no tenía competencia para determinar si la decisión era correcta o incorrecta, considerando el hecho como parte integral del encuentro.

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El jugador del Columbus Crew destacó que lo ocurrido en la cancha debía quedarse allí. En lugar de alimentar la tensión, Tapia se centró en su desempeño deportivo. Contribuyó decisivamente a la victoria de su equipo con dos goles anotados frente a la defensa de Florida. Su actitud contrastó con la furia visible del banquillo rival durante la jugada del saque de banda.

El árbitro justifica su criterio ante la prensa

El colegiado Allen Chapman se pronunció para defender su criterio durante el partido. Según lo recogido por The Guardian, el árbitro argumentó que la fuerza utilizada no alcanzó el nivel de conducta violenta. Chapman indicó que la intensidad del lanzamiento fue limitada, lo que le impidió fundamentar una tarjeta roja.

El juez mantuvo su determinación a pesar de las protestas del banquillo de Columbus. Consideró que los elementos observados durante la jugada no justificaban una sanción superior a la amonestación. Su defensa del criterio aplicado buscó cerrar la discusión sobre la validez de la tarjeta amarilla a Messi.

Inter Miami debe remontar en la siguiente instancia

Más allá de la controversia arbitral, el resultado deportivo supone un golpe significativo para el Inter Miami. Como vigente campeón de la MLS, el equipo cayó por tres goles de diferencia en el primer enfrentamiento de la serie. Esta derrota obliga al conjunto de Florida a una remontada para mantener viva su aspiración al título.

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El desquite está programado para el próximo viernes 27 de noviembre. El partido se disputará en la capital del estado de Ohio, donde el Columbus Crew oficiará de local. El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales al vencedor entre New England Revolution y Philadelphia Union. Actualmente, New England lidera la serie con un marcador de 2-0.