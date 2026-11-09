Messi gana Bota de Oro MLS con 26 goles y bate récord histórico

Lionel Messi asegura su segunda Bota de Oro consecutiva en la MLS tras anotar 26 goles, superando a Petar Musa en una temporada histórica con Inter Miami.

Lionel Messi, de 39 años, se consagró como el máximo artillero de la Major League Soccer al finalizar la temporada regular con un impresionante total de 26 goles, logrando la Bota de Oro por segundo año consecutivo. Este logro histórico lo convierte en el primer futbolista en la liga norteamericana en ganar este galardón en campañas sucesivas, confirmando su dominio absoluto en la competición. La Pulga aseguró el premio definitivamente tras el empate 3-3 de su equipo, Inter Miami, ante Charlotte FC en la última jornada disputada el pasado sábado.

Messi asegura Bota de Oro histórica

El argentino cerró su racha goleadora en un momento crítico, cuando su principal perseguidor, el croata Petar Musa del FC Dallas, no pudo marcar en la victoria de su equipo 3-1 ante Colorado Rapids. Musa necesitaba anotar cinco goles en esa única fecha para superar a Messi, pero al quedarse corto, dejó el camino libre para que el jugador de Inter Miami hic historia. Esta victoria por 3-1 de FC Dallas no fue suficiente para alterar la tabla de posiciones final del galardón individual, consagrando a Messi como la estrella indiscutible de la temporada regular.

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Estadísticas personales y récord de minutos

Con esta victoria en la tanda final, Messi no solo sumó sus 26 goles, sino que también estableció un récord personal de 31 partidos disputados en una sola campaña regular de la MLS. Además, superó hace unas jornadas su propia marca en minutos jugados, alcanzando la cifra de 2.420 minutos en el campo. Estas cifras demuestran no solo su efectividad delante del arco, sino también su resistencia y compromiso físico a lo largo de toda la temporada, manteniendo un nivel de rendimiento elevado en cada encuentro que ha disputado para su club.

El triunfo y la reacción del cuerpo técnico

El entrenador Cristian Kily González elogió la mentalidad de su delantero estrella tras el encuentro, afirmando que Messi gana todo lo que se le ocurre y quiere seguir haciéndolo. El cuerpo técnico enfatizó que al futbolista no le basta con entrar a una cancha y empatar, buscando siempre la victoria absoluta. Ante un Nu Stadium lleno a su capacidad máxima, Inter Miami apostó por mantener su estilo de posesión, intentando limitar los errores defensivos contra un Charlotte FC que esperaba atentamente para golpear en el contragolpe.

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Desarrollo táctico y cambios en el partido

Los goles parecían sentenciar el encuentro tempranamente con un triple local: Ian Fray abrió el marcador al minuto 14, Luis Suárez aumentó a 2-0 en el minuto 33 y Rodrigo De Paul puso el 3-0 con un remate externo en el minuto 42. Sin embargo, Charlotte reaccionó con un doblete del israelí Liel Abada en los primeros diez minutos del segundo tiempo y un gol de Rodolfo Aloko en el minuto 90. Ante la salida por lesiones del español Sergio Reguilón y del goleador Fray, González ingresó al paraguayo Matías Galarza para asegurar el resultado y mantener la posesión del balón.

Clasificación a playoffs y otros resultados destacados

Con el empate, Inter Miami cerró la temporada regular en el segundo lugar de la Conferencia Este con 60 puntos, garantizando ventaja de campo hasta la semifinal si enfrenta a Nashville, quien estableció un nuevo récord de 77 puntos. En la primera ronda de los playoffs, Miami enfrentará a Columbus Crew, que se impuso 4-3 a Chicago Fire. Por su parte, Antoine Griezmann finalizó su primera temporada regular en Estados Unidos con 18 partidos, 14 goles y ocho asistencias, mientras que el Orlando City derrotó a New England Revolution.

Eliminaciones y sorpresas en la Conferencia Oeste

La noche de la MLS estuvo marcada por eliminatorias dramáticas en el Oeste, donde el LA Galaxy del mexicano Hirving Chucky Lozano quedó fuera tras caer 2-1 ante Real Salt Lake, quien clasificó al repechaje. En un escenario similar, Seattle Sounders venció 2-1 al LAFC del surcoreano Son Heung-min para retener un lugar entre los nueve mejores equipos. Finalmente, Vancouver Whitecaps derrotó 2-0 al Montreal de Alexis Sánchez, estableciendo un nuevo récord de puntos para la franquicia con 64 unidades en la tabla general.