Inter Miami pierde 1-0 ante Columbus Crew en el desempate. Lionel Messi y Luis Suárez no pudieron evitar la primera ronda de playoffs tras gol en el minuto 90+2.

La temporada de Lionel Messi en la Major League Soccer finalizó este viernes con una dolorosa eliminación del Inter Miami en la primera ronda de los playoffs, a pesar de ser el vigente campeón del torneo. El conjunto, que cuenta con un plantel lujoso liderado por figuras como Casemiro, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, se despidió con una derrota por 1-0 frente al Columbus Crew. El gol decisivo fue marcado por el uruguayo Santiago Rodríguez en el minuto 90+2.

Desglose del partido decisivo en Ohio

Esta derrota significa la segunda victoria de la serie al mejor de tres partidos para el Columbus Crew. El Inter Miami necesitaba imponerse en este encuentro para forzar un partido de desempate en su propio estadio. La situación era crítica para la franquicia copropiedad de David Beckham, quien ya había sufrido caídas previas en octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y en la fase de grupos de la Leagues Cup durante este año.

Also read Messi y Cristiano Ronaldo podrían compartir equipo en el homenaje a Tevez

El único trofeo que ha ingresado a la vitrina del Inter Miami esta temporada fue el de la Campeones Cup, una competencia anual que enfrenta a los ganadores de la MLS y la liga mexicana. Antes de este duelo final, el equipo dirigido por Cristian "Kily" González ya había perdido el encuentro inicial ante Columbus por 3-0 en casa, lo que ponía bajo extrema presión a los jugadores y al cuerpo técnico.

Posiciones de las partes involucradas y estrategias

Messi, máximo goleador de la fase regular y favorito al premio al Jugador Más Valioso, no logró anotar en este encuentro clave. A pesar de la eliminación, el futbolista argentino mantiene su contrato con Miami hasta finales de 2028. No ha podido compensar el golpe de la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo con resultados en su club actual.

Advertisement

El entrenador Kily González expresó su desacuerdo con el resultado, calificando la derrota como totalmente injusta. Consideró que su equipo estuvo a la altura y mereció ganar durante todo el partido. Sin embargo, reconoció la tristeza y la decepción terrible que siente por el desenlace, especialmente porque el número uno del equipo perdió en esta instancia.

Impacto en la historia de la MLS

La eliminación temprana del Inter Miami alarga la maldición del campeón en la liga estadounidense. Nadie ha logrado ganar el bicampeonato desde que Los Angeles Galaxy lo logró entre 2011 y 2012. Para Messi, esta es su segunda eliminación en la ronda inicial en los tres playoffs de la MLS que ha disputado. En 2024, ya sufrió un inesperado tropiezo frente al Atlanta United antes de su exitoso recorrido en 2025.

Análisis táctico y errores definitorios

La estrategia del entrenador incluyó dejar en el banco a Luis Suárez para dar lugar al joven extremo brasileño Riquelme Fillipi. Aunque el ajuste brindó mayor dinamismo ofensivo al inicio, el Columbus Crew controló el juego en la segunda mitad con figuras como el español Brais Méndez y el chileno Gonzalo Tapia. Un error de cabeceo del mexicano-argentino Germán Berterame en posición inmejorable permitió que Santiago Rodríguez controlara un centro y anotara el gol que destronó a Miami.