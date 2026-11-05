Met Gala 2027: El Met revoca tema Galliano y anuncia moda cotidiana

El Museo Metropolitano de Arte cancela la exposición de John Galliano para 2027. Anuncia en su lugar un proyecto sobre la poética de lo cotidiano en la moda y la reutilización de materiales.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The Met) oficializó este jueves 5 de noviembre un cambio radical en su programación cultural al anunciar la nueva temática para la exposición que acompañará a la Met Gala 2027. Esta decisión implica la cancelación definitiva del proyecto previamente previsto para homenajear al diseñador británico John Galliano, cerrando un ciclo marcado por la controversia y la reevaluación ética dentro de la institución.

Nueva temática y enfoque curatorial

La propuesta sustituta, titulada extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday (Extraordinario: moda y la poética de lo cotidiano), se centrará en examinar cómo la transformación de prendas y materiales habituales da lugar a creaciones de moda excepcionales. Esta muestra funcionará como el eje central de la exhibición de primavera del Costume Institute y establecerá conceptualmente los atuendos que los invitados deberán llevar a la próxima edición de la gala, uno de los eventos más influyentes del sector.

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La iniciativa reunirá un amplio catálogo que incluye piezas de la colección permanente del museo, préstamos de otras instituciones internacionales y nuevas adquisiciones recientes. El objetivo principal es analizar la relación intrínseca entre el diseño, los objetos de la vida diaria y el significado cultural que las prendas adquieren a medida que transcurre el tiempo. La muestra buscará demostrar cómo los diseñadores intervienen elementos familiares para otorgarles nuevas formas y usos, sin que necesariamente pierdan su función original ni las asociaciones emotivas que las personas construyen alrededor de ellos.

Posiciones de Andrew Bolton y contexto histórico

Andrew Bolton, curador jefe del Costume Institute, justificó la decisión explicando su deseo de presentar una exposición con relevancia contemporánea. Bolton señaló que buscaba un tema que permitiera cuestionar qué aspectos pasamos por alto, qué desechamos y qué elementos merecen ser conservados. Esta postura se adoptó tras intensas críticas por la elección inicial de John Galliano, quien fue condenado en Francia en 2011 por comentarios antisemitas realizados en París a finales de 2010.

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Estas declaraciones provocaron la inmediata despido de Galliano como director creativo de Dior, cargo que ostentaba desde 1996, y su alejamiento temporal de la industria de la moda. A pesar de ofrecer disculpas públicas y lograr un regreso notable trabajando con Maison Margiela hasta 2024, la presión de la comunidad judía y de sectores de la industria llevó al museo a solicitar la cancelación del proyecto el 31 de agosto. La retrospectiva anterior, John Galliano: Horizons, presentada en agosto, había sido recibida con severas objeciones por su trayectoria.

Materiales, prendas y estructura de la muestra

La nueva exhibición dialogará con prendas habituales del vestuario utilizando materiales no convencionales como papel, plástico y metal. El recorrido estará dividido en dos secciones tituladas Formas familiares y Asuntos comunes, las cuales permitirán examinar cómo los diseñadores reinterpretan objetos conocidos. Entre las piezas destacadas se incluyen unos vaqueros de Bottega Veneta de la temporada 2022-2023, una camisa de franela de Marc Jacobs de 1993 y una chaqueta de Helmut Lang de 2003.

Además, la muestra incorporará un conjunto de Issey Miyake de 1998-1999, una camiseta de Gianfranco Ferré de 2006 y un abrigo de Moncler de 2019-2020. Estas obras se integrarán con creaciones de diseñadores como Jun Takahashi, Virgil Abloh, Jonathan Anderson, Pierpaolo Piccioli y Kunihiko Morinaga. También estarán presentes propuestas de Maison Margiela y Ellen Hodakova Larsson, cuyas piezas incorporan objetos y materiales poco convencionales para desafiar las nociones tradicionales de confección.

Impacto cultural y próximos pasos

Bolton explicó que la intención es invitar a los visitantes a observar de otra manera los elementos que suelen pasar inadvertidos en el paisaje urbano y doméstico. La muestra continuará una reflexión sobre la relación entre la moda, el cuerpo y la vida cotidiana que ya está presente en la exposición actual del museo, titulada Costume Art. Esta continuidad busca profundizar en cómo el cuidado, la conservación y el uso de la ropa influyen en la manera en que cada pieza adquiere valor simbólico.

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"Lo cotidiano nunca es tan sencillo como parece", afirmó el curador, destacando que prendas básicas como unos vaqueros, una camisa blanca o una sudadera pueden encerrar vestigios de una vida personal, incluyendo hábitos, recuerdos y vínculos afectivos. La exposición nos invita a descubrir cuánta imaginación puede albergar lo cotidiano y cómo volver a mirar puede cambiar lo que valoramos y apreciamos en el diseño. Este enfoque promete transformar la percepción del público sobre la industria de la moda y su impacto en la cultura diaria.