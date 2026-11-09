Meteorología Cartagena 9 de noviembre: máximas de 34 °C y cielo despejado

Cartagena registrará altas temperaturas de hasta 34 °C este lunes 9 de noviembre con baja probabilidad de lluvia según el informe iClima y las recomendaciones para la salud pública.

La ciudad de Cartagena se prepara para una jornada de intenso calor este lunes 9 de noviembre, caracterizada por cielos mayormente despejados y temperaturas máximas que podrían ascender hasta los 34 °C. De acuerdo con el informe más reciente emitido por el sistema de pronóstico iClima, las condiciones atmosféricas en el departamento del Bolívar presentarán una marcada sequía, con una probabilidad de precipitaciones entre el 6 % y el 11 %. Este escenario climático no contempla alertas por tormentas eléctricas ni inundaciones durante las próximas 24 horas.

Mapa Térmico por Zonas Urbanas y Costeras

Los análisis detallados de iClima indican que las temperaturas máximas oscilarán estrictamente entre los 32 °C y los 34 °C, mientras que las mínimas se situarán entre los 27 °C y los 28 °C. Los sectores centrales y estratégicos, que incluyen el centro geográfico de Cartagena, el barrio Bocagrande, la Isla Tierra Bomba y la zona del aeropuerto, están proyectados para registrar los valores más altos del día, alcanzando los 33 °C a 34 °C. Por otro lado, las zonas costeras como Barú y el archipiélago de las Islas del Rosario mostrarán una ligera variación con máximas cercanas a los 32 °C.

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Evaluación de Riesgo Climático y Sensación Térmica

Además de la temperatura real, el reporte enfatiza la existencia de una sensación térmica cercana a los 34 °C, lo que define un ambiente caluroso sostenido a lo largo de la jornada. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, estimándose que las precipitaciones no superarían los 0 a 1 milímetro de agua acumulada. Esta ausencia significativa de humedad y la cobertura nubosa reducida consolidan un día seco, eliminando cualquier preocupación por tormentas repentinas que podrían afectar la movilidad o las actividades al aire libre programadas para esta fecha específica.

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Protocolos de Protección contra el Calor Extremo

Ante estas condiciones térmicas, las autoridades sanitarias recomiendan medidas preventivas estrictas para la población. Es fundamental mantener una hidratación constante bebiendo agua durante todo el día, independientemente de la sensación de sed, y evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas o con cafeína que deshidraten. Se aconseja usar protector solar antes de exponerse al sol y renovarlo cada dos horas, preferir ropa ligera, holgada y de colores claros, y utilizar sombreros o gafas de sol para minimizar la radiación directa.

Ventanas de Menor Exposición y Grupos Vulnerables

Los riesgos aumentan significativamente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en que la radiación solar es más intensa. Por esta razón, se sugiere buscar lugares frescos, con sombra y buena ventilación, y posponer actividades físicas extenuantes a estas horas. Grupos como niños y adultos mayores requieren una vigilancia especial por su mayor vulnerabilidad a las altas temperaturas. De igual manera, se insta a no dejar personas ni mascotas encerradas en vehículos estacionados, ya que la temperatura interior puede elevarse rápidamente constituyendo un peligro inmediato para la vida.