Metro de Bogotá avanza y TransMilenio habilita nueva estación provisional Flores

Con el avance del viaducto del Metro de Bogotá, la estación Flores de TransMilenio será trasladada temporalmente a partir del 25 de abril para permitir la continuidad de las obras en la Avenida Caracas.

El proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá alcanza un hito significativo al superar los 13 kilómetros de viaducto construido hasta el corte del 20 de abril. Pese a este avance notable en la infraestructura elevada que transformará la movilidad de la capital colombiana, las obras continúan su desarrollo complejo en diversos puntos críticos de la ciudad.

Especial atención requieren los sectores ubicados hacia el final del trayecto proyectado, donde los trabajos apenas se encuentran en sus etapas iniciales de intervención urbana y adecuación de suelos, generando retos logísticos importantes para el tránsito diario de los ciudadanos. En el marco de este progreso constructivo, el sector de la Avenida Caracas, que conecta con la zona norte de Bogotá, experimenta ajustes operativos necesarios para permitir el avance de las máquinas y el personal encargado del metro. Ante esta situación, la empresa TransMilenio ha anunciado oficialmente el cierre preventivo de la estación Flores, situada estratégicamente entre las calles 67 y 69. Con el objetivo de mitigar el impacto en los miles de usuarios que utilizan este corredor a diario, la entidad ha diseñado un plan de contingencia que incluye la entrada en funcionamiento de una estación provisional. Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, detalló que este nuevo punto de parada comenzará a prestar servicio desde el sábado 25 de abril, ofreciendo una alternativa mientras concluyen las intervenciones estructurales en la zona definitiva. La nueva estación temporal Flores estará ubicada en un sector adyacente a su posición tradicional, situándose específicamente sobre la Avenida Caracas entre las calles 64 y 67. Esta reubicación busca garantizar que el flujo de pasajeros no se vea interrumpido drásticamente, permitiendo que la salida norte quede establecida en la calle 67, mientras que el acceso sur se encontrará en la calle 64. La infraestructura contará con dos vagones habilitados para gestionar una demanda operativa de 14 servicios troncales, entre los cuales se destacan las rutas 6, 8, B13, A52, F19, F61, H20, A61, D20, C19, G52 y H13. Es relevante mencionar que esta es la séptima estación temporal que se habilita bajo los esquemas de movilidad diseñados para convivir con la construcción del Metro, consolidando un esfuerzo continuo por parte de la administración distrital para mantener la conectividad en una de las arterias viales más congestionadas de Bogotá mientras se construye la solución de transporte masivo más grande del país





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Metro De Bogotá Transmilenio Movilidad Bogotá Obras Públicas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manifestaciones hoy 20 de abril: así está Transmilenio y las víasAutoridades de tránsito reportan cierres viales en puntos estratégicos del centro y desvíos obligatorios hacia las calles 13 y 45 por bloqueos totales.

Read more »

Seis personas detenidas por hurto en Transmilenio: escondían celulares en su ropaEl operativo se desarrolló en la estación Jiménez, donde uniformados fueron alertados por la central de radio.

Read more »

TransMilenio activa la estación Temporal Flores: Así funcionará la movilidad en la Caracas por obras del MetroTransMilenio habilita la estación Temporal Flores en la Caracas por obras del Metro de Bogotá. Conozca las 12 rutas disponibles y cómo planear su viaje desde el 25 de abril.

Read more »

Desarticulan banda dedicada al hurto bajo modalidad de cosquilleo en TransMilenioLa Policía Nacional capturó a seis personas en la estación Jiménez tras ser señaladas de robar dispositivos móviles a los usuarios del sistema de transporte masivo mediante la modalidad de cosquilleo.

Read more »

Cayó banda, conformada por 4 mujeres y 2 hombres, dedicada al cosquilleo en TransMilenioComunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija. Más de siete años de experiencia en medios de comunicación como periodista y productor. Ha trabajado en Diario AS, ABC Radio México y en 10AM de Caracol Radio. Actualmente, cubre las noticias más relevantes en Bogotá.

Read more »

Revelan detalles del asesinato de estudiante de la Uniminuto en estación de TransMilenio en BogotáDOLAR

Read more »