Metro de Bogotá busca 2.500 trabajadores adicionales y personal técnico de China

La Primera Línea del Metro de Bogotá avanza un 84,68 % pero enfrenta escasez de mano de obra. La Contraloría investiga costos y posibles contrataciones en China para cumplir plazos.

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá enfrenta un momento crítico con un avance general del 84,68 %. A pesar de que se han completado más de 19 kilómetros de infraestructura sobre los casi 24 planeados, el proyecto requiere urgentemente incorporar hasta 2.500 trabajadores adicionales. Esta necesidad surge de la falta de personal calificado y no calificado identificada por la Contraloría General de la República.

Deficiencias de personal en obra identificadas

La empresa concesionaria Metro Línea 1 S. A. S. ha iniciado gestiones para traer personal técnico especializado desde China. Este país es el origen de varias empresas participantes en la ejecución del megaproyecto. La autoridad de control determinó que existe un déficit aproximado de 1.500 trabajadores necesarios para finalizar las tareas pendientes.

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El organismo de control señaló que la disponibilidad de trabajadores resulta fundamental para cumplir los compromisos establecidos en el cronograma oficial. Durante una mesa técnica reciente, se identificaron dificultades significativas para conseguir tanto personal calificado como no calificado. Esta situación genera preocupación porque la mano de obra es clave para terminar estaciones y sistemas tecnológicos.

Costos y origen del personal extranjero

La alternativa de importar fuerza laboral desde China implica un costo estimado cercano a los 10 millones de dólares. La Contraloría General anunció que verificará quién asumiría los recursos necesarios para esta contratación masiva. Asimismo, se examinará si este gasto extraordinario está contemplado dentro de las obligaciones contractuales vigentes del concesionario.

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El proyecto atraviesa una etapa en la que deben completarse trabajos en infraestructura ferroviaria y obras complementarias. Aunque las estructuras principales han registrado avances importantes, todavía falta terminar componentes esenciales. Estos elementos permitirán el funcionamiento operativo completo del sistema de transporte masivo en la capital colombiana.

Nuevas convocatorias laborales y seguimiento oficial

La necesidad de personal ha motivado nuevas convocatorias para vincular trabajadores colombianos directamente al proyecto. El pasado 11 de noviembre, la Empresa Metro de Bogotá promovió una feria de empleo en la Alcaldía Local de Kennedy. En este evento, los interesados pudieron conocer oportunidades disponibles y presentar sus hojas de vida físicas.

Además, durante octubre se divulgaron múltiples convocatorias para perfiles operativos, técnicos, administrativos y profesionales. Las personas interesadas deberán consultar los canales oficiales de la Empresa Metro de Bogotá antes de postularse. El concesionario busca fortalecer su equipo de trabajo sin comprometer los recursos financieros del estado.

Retrasos y calendario de verificaciones

La falta de trabajadores no es la única preocupación para la autoridad de control. La Contraloría también identificó retrasos en estaciones, sistemas, equipos, malla vial y espacio público. Según las advertencias técnicas, algunas intervenciones podrían no estar terminadas cuando comiencen las pruebas del sistema de metro.

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La Alcaldía de Bogotá informó que, con corte a octubre de 2026, el avance total de la Primera Línea se mantiene en el 84,68 %. La Contraloría anunció visitas de campo a partir del viernes 13 de noviembre para verificar estos avances. El proyecto enfrenta el reto de completar las obras pendientes y garantizar los plazos establecidos.