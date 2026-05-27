Metro de Bogotá logra su primera prueba autónoma y electrificada en la Línea 1

El tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá se desplazó sin asistencia externa, utilizando energía a través de los rieles y el nivel de automatización GOA 4, consolidando un importante avance en el proyecto que lleva más de 80 años en espera.

El Metro de Bogotá dio un paso decisivo en su larga trayectoria de promesas incumplidas al concluir la primera prueba totalmente autónoma y alimentada por energía eléctrica sobre el viaducto de la Línea 1.

El lunes 25 de mayo de 2026, un tren de la nueva línea se desplazó sin necesidad de ningún vehículo de tracción externo, impulsado únicamente por la corriente que circula a través de los rieles energizados del viaducto. La prueba, que se realizó a velocidad reducida y bajo la vigilancia de ingenieros tanto locales como internacionales, confirmó el correcto funcionamiento del sistema de alimentación, del frenado regenerativo y de la interacción con la infraestructura elevada.

En la prueba previa, celebrada el 22 de mayo, los vagones fueron arrastrados por vehículos multipropósito para validar la alineación de los peraltes y la resistencia estructural del viaducto; sin embargo, el último ensayo demostró que el tren puede operar por sí mismo, marcando un antes y un después en la construcción del megaproyecto. Durante el recorrido, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, transmitió en tiempo real imágenes del tren a sus redes sociales, describiendo el acontecimiento como histórico para una ciudad que lleva más de ocho décadas aguardando un sistema de transporte masivo propio.

Galán detalló que el tren utiliza una línea de rieles electrificados que le suministra la potencia necesaria para la tracción y que el proyecto emplea la categoría de automatización GOA 4, la más alta a nivel mundial, lo que implica que, una vez iniciado el servicio comercial, los trenes funcionarán sin conductor a bordo. Además, explicó que el sistema incorpora tecnología de frenado regenerativo capaz de capturar hasta el 30 % de la energía cinética durante la deceleración, reinyectándola a la red para ser reutilizada por los siguientes trenes, lo que reduce significativamente el consumo energético del conjunto.

El avance de la obra avanza a buen ritmo: al 30 de abril de 2026 la Línea 1 mostraba un 77,53 % de ejecución total a lo largo de sus aproximadamente 24 kilómetros de trazado. El taller de Bosa, corazón operativo del proyecto, alcanzó un 91,91 % de avance; las estructuras complementarias un 99,33 %; y el viaducto un 85,67 %.

Las estaciones y edificios presentan un 37,71 % de completitud, mientras que los sistemas y equipos están al 34,80 % y el material rodante al 83,22 %. Diez trenes ya están disponibles en la ciudad para continuar con las pruebas de mayor complejidad, que incluyen la marcha blanca sin pasajeros, fase indispensable antes de la apertura oficial.

El trazado de la Línea 1 partirá del taller de Bosa y se extenderá hasta la calle 72 con avenida Caracas, conectando el sur y el centro con el occidente y beneficiando a localidades como Bosa, Kennedy y Chapinero. La culminación de estas pruebas posicionará al Metro de Bogotá como una pieza clave para la movilidad sostenible de la capital y como un referente de innovación tecnológica en América Latina





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