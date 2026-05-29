Metro de Bogotá: Pruebas de seguridad y fraude en Movistar

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigó a la empresa Movistar por no utilizar herramientas tecnológicas adecuadas para validar la identidad de los usuarios.

El Metro de Bogotá volvió a rodar después de una serie de pruebas para el viaducto, donde se detectó una modalidad de fraude que permitía a delincuentes obtener acceso a nuevas SIM asociadas a líneas telefónicas.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigó a la empresa Movistar por no utilizar herramientas tecnológicas adecuadas para validar la identidad de los usuarios. Aunque Movistar no ejecutó directamente el fraude, la SIC señaló que la empresa tiene la responsabilidad de implementar controles y protocolos de seguridad para evitar la suplantación de identidad.

La SIC también ordenó a Movistar reforzar los mecanismos de verificación de identidad en los procedimientos de reposición de SIM card para disminuir el riesgo de accesos no autorizados y fortalecer la protección de los usuarios. La entidad también indicó que continuará vigilando el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de telecomunicaciones





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