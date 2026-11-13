Metro de Bogotá reforzará equipo con 2500 trabajadores ante avance del 84%

La Empresa Metro de Bogotá y el consorcio chino Metro Línea 1 requieren 2500 trabajadores para la etapa final, integrando técnicos extranjeros y mano de obra local en las 16 estaciones del proyecto.

La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá requiere un refuerzo significativo en su fuerza laboral para cumplir con las exigencias de la fase final del proyecto. Con un avance general del 84,68% al 31 de octubre, la megaobra busca incorporar cerca de 2.500 trabajadores en los próximos cuatro o cinco meses. Esta necesidad incluye desde personal encargado de acabados hasta técnicos especializados que podrían llegar desde China.

La información fue confirmada por Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en declaraciones a El Tiempo. Esta declaración se realizó después de una mesa de trabajo con la Contraloría General de la República y el consorcio chino Metro Línea 1. En esta reunión se revisaron los alcances y el cronograma de construcción para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Also read Deficit of 1,500 workers threatens Metro de Bogota 2027 deadline

Expansión del equipo laboral y perfiles técnicos

De acuerdo con las proyecciones entregadas por el funcionario, el proyecto pasaría de los cerca de 17.000 trabajadores que tiene actualmente a un pico de entre 19.000 y 20.000 personas. El incremento responde a que la obra civil pesada empieza a compartir protagonismo con los trabajos de instalación de sistemas, equipos, redes y acabados en las estaciones. Esta transición requiere una diversidad de habilidades que no estaban tan demandadas en fases anteriores.

Uno de los puntos que ha llamado la atención es la necesidad de traer personal técnico desde China. La Contraloría advirtió sobre la incorporación de 1.500 trabajadores adicionales procedentes de ese país para atender actividades que podrían no estar terminadas cuando comiencen las pruebas del sistema. Esta situación ha generado debate sobre la dependencia de capital humano externo para la finalización de obras clave.

Advertisement

Sin embargo, Narváez explicó que el requerimiento de trabajadores extranjeros corresponde a perfiles altamente especializados que, según el consorcio, no se han conseguido en el mercado laboral colombiano, pese a las convocatorias realizadas. El gerente precisó que, de los 2.500 nuevos puestos que demanda actualmente el proyecto, entre 1.000 y 1.200 corresponden a mano de obra técnica calificada. Estos trabajadores son necesarios para instalar los equipos y las redes que permitirán el funcionamiento del sistema en los llamados cuartos técnicos.

Despliegue tecnológico en las 16 estaciones

Los cuartos técnicos se encuentran ubicados en los 43 edificios que conforman las 16 estaciones de la primera línea. En estos espacios se instalarán redes eléctricas, fibra óptica, sistemas de computación, electrónica y telecomunicaciones. Dichos componentes serán fundamentales para el control y la operación automatizada de los trenes durante sus recorridos por el viaducto, asegurando la seguridad y eficiencia del transporte masivo.

Narváez explicó que el concesionario adelanta trámites para traer personal desde China, donde existe experiencia en la construcción de sistemas de metro y trenes de alta velocidad. Según los registros de la Empresa Metro, actualmente se gestionan alrededor de 600 visas en los consulados colombianos de ese país para responder al déficit de técnicos. Esta gestión burocrática es un paso crítico para habilitar la entrada de expertos internacionales.

Por su parte, el consorcio Metro Línea 1 proyecta una necesidad global de hasta 1.500 especialistas extranjeros. Esta cifra refuerza la magnitud del desafío técnico que enfrenta la administración actual. La coordinación entre el sector público, el consorcio constructor y los organismos de control es vital para evitar retrasos en la entrega de la infraestructura al servicio de los ciudadanos.

Impacto laboral y transparencia del consorcio

El funcionario señaló que la posibilidad de vincular trabajadores internacionales no es una decisión reciente. Según explicó a El Tiempo, desde meses atrás la Empresa Metro venía advirtiendo sobre la necesidad de aumentar la mano de obra y fortalecer la gestión del personal. Esto ocurre de acuerdo a los requerimientos que van apareciendo a medida que avanza una obra de esta magnitud y complejidad técnica.

Advertisement

"Estamos de acuerdo con la Contraloría, eso es lo que hemos venido diciendo desde tiempo atrás, esto no es un hallazgo, esto es parte de la información que entregamos en la reunión del miércoles", afirmó Narváez. Esta afirmación busca disipar las críticas sobre la tardanza en la solicitud de refuerzo laboral. El gerente reiteró que la transparencia en la gestión de recursos humanos es una prioridad para la entidad.

La llegada de técnicos desde China también ha generado preguntas sobre el impacto que podría tener esta contratación en las oportunidades laborales para los trabajadores nacionales. Frente a esa inquietud, el gerente de la Empresa Metro aseguró que no existe un desplazamiento de la mano de obra colombiana y que la mayoría de los nuevos empleos serán ocupados por personas del país. Esta aclaración es clave para mantener la confianza social en el proyecto.

De los cerca de 17.000 trabajadores vinculados actualmente a la construcción, menos de 500 son de nacionalidad china. Narváez sostuvo que el consorcio prefiere contratar personal colombiano y que la necesidad de traer especialistas extranjeros se concentra en actividades para las que no se ha encontrado suficiente personal calificado en el mercado local. Por eso, el funcionario hizo un llamado a los técnicos nacionales con experiencia en montaje de redes eléctricas, fibra óptica y equipos de comunicación para que presenten sus hojas de vida a través de los canales oficiales del concesionario Metro Línea 1.

A los perfiles especializados se suma otro grupo de aproximadamente 1.500 trabajadores que se requieren para labores no calificadas. En este caso, la contratación correspondería en su totalidad a personal colombiano. Estos trabajadores participarán en actividades de mampostería, pintura, instalación de pisos, carpintería metálica, enchapes, redes hidráulicas y acabados internos de las estaciones. Esta división de roles garantiza que la mayor parte de la fuerza laboral sea local, contribuyendo al empleo regional durante la construcción del sistema de transporte.