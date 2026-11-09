Metro de Bogotá supera 84% en Línea 1 con finalización puente NQS

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó el 84,68% de avance tras completar la última gran estructura en la NQS, consolidando el hito de ingeniería antes de iniciar la operación prevista para 2028.

La Empresa Metro de Bogotá ha oficializado un avance significativo en la construcción de la Línea 1, alcanzando el 84,68 % de ejecución general. Este hito se consolidó tras la finalización de la dovela de cierre del puente ferroviario sobre la avenida NQS con calle 8 sur, obra que se ejecutó en la madrugada del domingo 8 de noviembre. La conclusión de esta infraestructura marca el fin de las grandes obras estructurales para el proyecto, permitiendo que los equipos se concentren exclusivamente en el viaducto y las estaciones.

Finalización del puente ferroviario NQS con calle 8 sur

El alcalde Carlos Fernando Galán, quien presenció la actividad durante la madrugada, confirmó que se ha cerrado la continuidad estructural del viaducto en uno de los sectores más complejos de la capital. La obra cuenta con una longitud total de 159 metros y está compuesta por tres vanos: dos laterales de 45 metros y un vano central de 69 metros. Esta configuración permitió superar los retos de ingeniería al no requerir apoyos temporales que afectaran la movilidad en este corredor vial crucial.

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Para lograr esta proeza, se empleó el método de voladizos sucesivos, una técnica utilizada previamente en el puente de la calle 26 con avenida Caracas. Este sistema constructivo consiste en la creación progresiva, simétrica y paralela de segmentos de concreto, conocidos como dovelas. El proceso comenzó a las 11:00 de la noche del sábado 7 de noviembre y se extendió durante aproximadamente cuatro horas. En esta fase final se vertieron cerca de 28 metros cúbicos de concreto, una cantidad clave para unirlas dos extremos de la estructura.

La construcción global de este puente requirió recursos materiales considerables. Se utilizaron alrededor de 1.600 metros cúbicos de concreto, 440 toneladas de acero y 60 toneladas de cable postensado. Leónidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, resaltó la eficiencia de los equipos de trabajo y los estrictos planes de manejo de tráfico implementados. Estas medidas garantizaron que el flujo vehicular en la NQS se mantuviera fluido a pesar de la intensidad de las labores durante las 24 horas.

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Integración de sistemas de transporte y estaciones críticas

En el mismo sector de la ciudad, donde se completó esta obra maestra, la Empresa Metro de Bogotá y otras entidades adelantan trabajos complementarios esenciales para la integración del transporte público. Allí se están construyendo la estación SENA del Metro y la estación BRT SENA de TransMilenio, las cuales estarán perfectamente conectadas entre sí. Además, se edificará un puente metálico de 219 metros que unirá ambas infraestructuras, facilitando el traslado de pasajeros entre los diferentes modos de transporte.

Este punto, cercano a la estación 9, se ha identificado como uno de los nodos más complejos del proyecto debido a la densidad de estructuras que deben interactuar en un espacio reducido. La integración física de estas estaciones es vital para la funcionalidad global de la Línea 1. Al contar con conexiones directas, se busca optimizar la experiencia del usuario y reducir los tiempos de transbordo, lo cual es fundamental para la eficiencia del sistema de movilidad masiva.

El diseño de la Línea 1 abarca un recorrido total de 23,9 kilómetros que conectará el suroccidente de Bogotá, comenzando en el sector de Bosa, con el norte de la ciudad hasta la calle 72 con avenida Caracas. El trazado incluye un total de 16 estaciones. De estas, diez ofrecerán conexión directa con la red de TransMilenio. Esta articulación busca crear una malla de transporte cohesiva que permita a los ciudadanos realizar viajes largos y cortos sin interrupciones innecesarias.

Operación comercial y material rodante para 2028

El avance en la infraestructura civil va de la mano con la preparación del material rodante para la entrada en servicio. Actualmente, 20 de los 30 trenes que conformarán la flota completa ya han llegado al país. Estos vehículos están diseñados para alcanzar una velocidad comercial promedio de 42,5 kilómetros por hora. Con estas características técnicas, el trayecto entre el patio taller en Bosa y la terminal en la calle 72 con Caracas se completará en aproximadamente 27 minutos.

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Con la última gran estructura cerrada, el consorcio Metro Línea 1 redirigió todos sus esfuerzos hacia la finalización de los tramos restantes del viaducto y la construcción de las estaciones. La meta clara es garantizar que los trenes puedan circular y que la línea inicie su operación comercial en marzo de 2028. Este cronograma establece una fecha límite firme para la entrega de una de las obras de infraestructura más importantes de la última década en la capital colombiana.