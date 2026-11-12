Metro de Medellín anuncia horario especial para la inauguración del DAVIarena con el concierto de Juanes

El Metro de Medellín implementará un horario extendido y medidas especiales el 14 de noviembre para facilitar el acceso y retiro de los asistentes al concierto de inauguración del DAVIarena en Sabaneta, a cargo de Juanes. El servicio finalizará a las 11:00 p. m., pero se habilitará el ingreso solo por Itagüí hasta la 1:25 a. m. del domingo, con salidas hacia estaciones clave como Poblado, Bello y La Estrella. La inversión supera los 320 mil millones de pesos y el recinto tendrá capacidad para 17.200 personas.

El Sistema de Transporte Masivo del Metro de Medellín ha emitido un comunicado oficial detallando las medidas de movilidad extraordinarias que se implementarán durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre.

Estas modificaciones operativas tienen como objetivo principal facilitar el desplazamiento de miles de asistentes que acudirán al nuevo centro de eventos DAVIarena, ubicado en el municipio de Sabaneta. El recinto será escenario de un espectáculo musical de gran envergadura a cargo del reconocido artista Juanes, cuyo concierto marcará la inauguración oficial de esta moderna infraestructura.

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Horarios especiales nocturnos del metro

La autoridad de transporte ha especificado que el servicio comercial estándar del Metro finalizará en su horario habitual, lo cual significa que el último tren para el retorno general de pasajeros saldrá a las once de la noche. Sin embargo, dado el alto flujo de personas esperado tras el evento, se estableció un horario especial nocturno que se extenderá desde las doce y media de la noche del sábado hasta la una y veinticinco de la madrugada del domingo.

Durante este periodo extendido de operación, el acceso al sistema de metro estará restringido exclusivamente a la estación Itagüí. Esta decisión estratégica se toma debido a la proximidad geográfica de esta estación con el DAVIarena, lo que permite un acceso peatonal viable para la mayoría de los asistentes. Los pasajeros que ingresen por Itagüí podrán utilizar las estaciones habilitadas para la salida, las cuales incluyen Niquía, Bello, Caribe, Exposiciones, Poblado y La Estrella.

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Recomendaciones para recarga de tarjeta

Para garantizar que todos los usuarios puedan abandonar el recinto sin contratiempos, se habilitarán trenes especiales con destino a las cabeceras de línea de La Estrella y Niquía, cuyos últimos salidos partirán de Itagüí a la una y treinta de la madrugada. La empresa de transporte ha hecho un llamado a la ciudadanía para que siga rigurosamente las indicaciones del personal presente en las estaciones y recomienda encarecidamente realizar la recarga de la tarjeta Cívica con anticipación o aprovechar el sistema de Pagos Abiertos, compatible con tarjetas débito y crédito de las redes Visa y Mastercard, agilizando así el acceso a los tornos y reduciendo las aglomeraciones.

El DAVIarena, antiguo conocido como Arena Primavera, representa una inversión significativa de cerca de trescientos veinte mil millones de pesos y está diseñado para convertirse en un referente de entretenimiento en el Valle de Aburá. El recinto cuenta con una capacidad aproximada para diecisiete mil doscientos espectadores y ofrece una infraestructura moderna que incluye siete centros de experiencia, dieciséis bares y veinte puntos de comida, cumpliendo con los estándares internacionales para grandes producciones escénicas.

El evento de inauguración tendrá lugar a partir de las ocho de la noche, cuando el cantante antioqueño Juanes comenzará su presentación como parte de su gira internacional Juanes World Tour 2026. Para llegar al lugar, los usuarios pueden tomar la línea A hasta Itagüí y realizar un recorrido peatonal de cinco a ocho minutos, o bien utilizar rutas de transporte terrestre que conectan con los municipios de Sabaneta, Envigado e Itagüí, así como taxis que circulan por las avenidas Las Vegas, El Poblado, Regional o la Autopista Sur.

Se espera que el nuevo escenario albergue más de setenta y cinco eventos anuales, atrayendo tanto a artistas nacionales como internacionales, consolidando así a Medellín como un destino clave para la industria del entretenimiento en la región.