Metro de Medellín anuncia nuevas escaleras eléctricas en San Antonio y San Javier

El Metro de Medellín planea instalar siete escaleras eléctricas tipo 9700 en las estaciones San Antonio y San Javier, con inversión superior a 6.6 mil millones de pesos. El proyecto, más que un avance, implica retos de implementación y coordinación entre autoridades y contratistas.

El 22 de julio de 2026 el Metro de Medellín dio a conocer en su portal web la planeación de incorporar siete escaleras eléctricas tipo 9700 en las estaciones San Antonio y San Javier. Este anuncio llega tras la extinción de las antiguas escaleras, cuya vida útil había alcanzado su fin, y responde a la necesidad de garantizar la movilidad de la mayor línea de la red que atiende a un millón de personas diariamente.

Plan de intervención y características técnicas

El comunicado del Ministerio de Transportes y la Empresa de Transporte público describe que las escaleras eléctricas 9700 son las primeras de su tipo en Sudamérica. Estos equipos, adaptados a sistemas de operación continua 24 h/7 días, ofrecen mayor resistencia y fiabilidad frente a la demanda constante de pasajeros.

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Según la propuesta, la instalación incluirá el diseño y la adaptación de las nuevas escalas a la infraestructura existente, además de la validación estructural. Se contempla también el desmonte, retiro y traslado de los equipos obsoletos para preparar el sitio. La inversión atribuida al proyecto supera los 6.619 millones de pesos, con equipos fabricados en Suiza y China.

Pausas y dudas sobre el avance de las obras

Cuatro meses después del anuncio, las escaleras siguen sin aparecer en funcionamiento y el área de las obras permanece sellada. El pasado martes, un recorrido Nocturno y temprano en la mañana de la estación sin presencia de personal de obra generó interrogantes sobre el progreso y la contratación del proyecto.

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Los usuarios se han visto obligados a utilizar las escaleras alternas, largas pero habilitadas para acceso. En el caso de personas con movilidad reducida, existe la alternativa de ascensor. La ausencia de las nuevas escaleras eléctrica impacta especialmente en temporadas de alta demanda, como el mes de diciembre, cuando el Metro suele escalar su operación.

Importancia de la estación San Antonio para la red de Medellín

La estación San Antonio A es clave dentro de la red integrada del Metro, pues conecta la Línea A, que enlaza el norte y el sur del Valle de Aburrá, con la Línea B, que conecta San Antonio y San Javier. Además se integra la línea T del tranvía, que vincula el centro de Medellín con el sector de Oriente, en Buenos Aires.

Con un total de 310,2 millones de viajes registrados en 2025 en toda la red, la integridad y disponibilidad de infraestructuras como las escaleras eléctricas determinan la comodidad y eficiencia del transporte público metropolitano.

Posibles pasos a seguir y seguimiento de la situación

El Metro de Medellín ha solicitado a las autoridades pertinentes una actualización sobre la etapa de ejecución. Para el mediodía del 11 de noviembre de 2026, aún no se había recibido respuesta oficial, según la cobertura del periódico EL COLOMBIANO.

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Se espera que el contrato y los lances técnicos se completen en las próximas semanas, antes de que el flujo de pasajeros aumente con la temporada navideña. La continuidad del proyecto dependerá de la coordinación entre la empresa de transporte, los contratistas y el Estado, además de la disponibilidad de los equipos internacionales.