Metro de Medellín cierta taquillas en 6 estaciones para impulsar recargas automáticas

Desde el 9 de noviembre, el Metro de Medellín retira taquillas en estaciones clave como Ayurá e Itagüí, obligando a los usuarios a utilizar máquinas o apps para recargar su tarjeta Cívica.

La entidad Metro de Medellín ha iniciado este lunes 9 de noviembre un cambio operativo significativo que afecta directamente a los usuarios de seis estaciones específicas de la red de transporte masivo. La medida implica el cierre definitivo de las taquillas físicas en estas localizaciones, desplazando la responsabilidad de la gestión financiera hacia sistemas automatizados y digitales.

Este desplazamiento marca el inicio de una transición tecnológica diseñada para reducir la concentración de recargas en los puntos de venta tradicionales, fomentando el uso de aplicaciones bancarias, la plataforma App Cívica, y puntos de recarga en establecimientos Gana.

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Cese de operaciones en estaciones del sur y centro

El Metro de Medellín confirmó que los puntos de venta físicos cerrarán sus operaciones de manera inmediata en las estaciones Itagüí, Envigado y Ayurá ubicadas en el sector sur de la ciudad, así como en La Floresta en el occidente y Parque Berrío en el centro. Esta decisión no es aislada, sino parte de una estrategia de autogestión de pagos que la empresa lleva implementando durante más de cinco años.

Andrés Ortiz Rueda, gerente social y de servicio al cliente del Metro de Medellín, explicó que el objetivo principal es ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de recargar sus tarjetas Cívicas a través de canales más eficientes y diversificados. Entre estos canales se incluyen las aplicaciones de bancos como Bancolombia o Nequi, así como el uso de las máquinas de recarga automática instaladas en las mismas estaciones.

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Desafíos de adaptación en las estaciones

La transición hacia estos nuevos métodos de pago ha generado una mezcla de opiniones y reacciones entre la población usuaria, especialmente en las estaciones del sur que mueven un alto flujo de viajeros. En la estación Ayurá, por ejemplo, se han observado situaciones donde los usuarios, incluso en horas pico, se acercan con timidez a las máquinas automáticas, buscando orientación de los empleados del metro.

Esta necesidad de ayuda ha provocado la formación de filas y momentos de confusión, donde pasajeros frustrados deben interrumpir sus trayectos para solicitar asistencia, mientras otros, como jóvenes universitarios, logran realizar la operación con rapidez. Los adultos mayores o usuarios con menos familiaridad tecnológica suelen ser los que muestran mayor perplejidad, requiring más tiempo para completar el trámite, que puede durar cerca de un minuto y medio.

Despliegue de infraestructura y capacidad instalada

Para mitigar los posibles cuellos de botella y facilitar la transición, el Metro de Medellín ha dispuesto una cantidad específica de máquinas en cada una de las estaciones afectadas por el cierre de taquillas. En la estación Itagüí, se habilitaron nueve máquinas de recarga, de las cuales dos cuentan con la capacidad de devolver el valor sobrante en efectivo.

En la estación de Envigado, la infraestructura incluye once máquinas, con tres destinadas a la devolución de cambio. La estación de Ayurá contará con seis máquinas en total, y solo una de ellas permitirá devolver dinero, lo que podría generar restricciones específicas para los usuarios que necesiten este servicio.

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Por otro lado, en la estación La Floresta se instalaron cinco máquinas, dos de las cuales pueden devolver el excedente de la recarga. Finalmente, en las estaciones Acevedo y Parque Berrío, la capacidad es mayor: quince y catorce máquinas respectivamente, con tres y cuatro equipos capaces de devolver valor, lo que refleja una mayor inversión en infraestructura automatizada en estas zonas.

Impacto social y percepción ciudadana

Más allá de la infraestructura técnica, la situación ha generado debates sobre la inclusión digital y la atención al usuario. Aunque los funcionarios del metro muestran paciencia pedagógica para enseñar a los adultos mayores, existen preocupaciones sobre la dependencia de terceros para realizar las operaciones básicas de pago.

Algunos usuarios han reportado haber entregado su tarjeta y dinero a desconocidos para obtener ayuda, aunque los empleados rechazan firmemente este tipo de interacciones no autorizadas. Gustavo Guzmán, un usuario que viajó desde Bogotá con su familia, alabó la medida y el acompañamiento recibido, aunque advirtió sobre la necesidad de que los usuarios se vuelvan autónomos para evitar conflictos o estafas por parte de personas no autorizadas.