Metro de Medellín habilita pago con tarjetas para agilizar accesos

El Metro de Medellín permite ingresar con tarjetas de crédito o débito y móviles. La tarifa es de $4.400 y se prioriza la asistencia para evitar desigualdad digital.

El Metro de Medellín ha implementado una innovadora tecnología que permite a los usuarios acceder al sistema de transporte masivo utilizando tarjetas de crédito, tarjetas de débito, dispositivos móviles y relojes inteligentes con tecnología de pago. Esta iniciativa busca principalmente agilizar el flujo de pasajeros y reducir significativamente el tiempo que los ciudadanos dedican a hacer filas en las taquillas tradicionales. Aunque el cambio representa una modernización necesaria, el operador reconoce que existe una brecha digital considerable entre su usuarios.

Facilidad de uso sin registros complicados

Julián Mora, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Bancolombia, detalló que los usuarios no necesitan inscribirse en ningún plan ni llenar formularios adicionales. Basta con presentar la tarjeta bancaria que ya se utiliza diariamente o desbloquear el teléfono para el pago digital. Esta solución es completamente accesible porque no requiere tener un saldo de crédito preaprobado; funciona también con tarjetas de débito que descuentan directamente de las cuentas de ahorro donde llegan las nóminas. El sistema está diseñado para aceptar tarjetas de cualquier banco que emita el plástico de Visa o Mastercard.

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Desafío social y acompañamiento en estaciones

La automatización plantea un reto importante porque entre el 85% y el 90% de los usuarios del sistema son personas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Para evitar que la falta de familiaridad con la tecnología sea una barrera, el Metro ha comprometido una fuerte labor de socialización. La estrategia operativa consiste en ubicar al menos una persona en cada estación dispuesta a guiar físicamente el proceso a aquellos usuarios que presenten dificultades al momento de realizar el pago digital en los torniquetes.

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Tarifa plena y continuidad del sistema anterior

En esta etapa inicial, el cobro será de la tarifa plena de $4.400 por viaje, que es idéntica al costo actual utilizando la Tarjeta Eventual. No se aplican descuentos por perfil ni beneficios tarifarios especiales cuando se paga con medios bancarios, por lo que quienes tienen beneficios deben seguir usando su Tarjeta Cívica para aprovecharlos. Tomás Elejalde, gerente de la empresa Metro, confirmó que este sistema de pago se iniciará en las líneas A y B y se extenderá posteriormente a las rutas integradas y a los metrocables. Además, se garantizó que la Tarjeta Cívica continuará funcionando sin interrupciones.

Impacto urbano y postura de los gobernantes

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la nueva metodología no solo implica ahorro de tiempo sino que también atraerá usuarios que anteriormente usaban otros medios de transporte. Esto redundará en una reducción de la congestión vehicular y de la contaminación en el Valle de Aburrá. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a las directivas no escatimar esfuerzos en la divulgación para garantizar que las facilidades lleguen a todos. El mandatario aclaró que la automatización agiliza los procesos pero no implicará despidos masivos de empleados.