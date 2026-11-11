Metro de Medellín implementa pagos digitales con Visa y Mastercard

El Metro de Medellín lanza el pago digital con tarjetas y relojes inteligentes en las líneas A y B, eliminando filas y manteniendo la tarjeta Cívica para mejorar la movilidad urbana.

El sistema de transporte público del Metro de Medellín ha completado una transición tecnológica significativa al eliminar definitivamente los tiquetes de papel individuales. Este miércoles, las directivas y autoridades anunciaron la entrada oficial del sistema de pago digital, permitiendo a los pasajeros acceder a las estaciones mediante el uso de tarjetas de débito y crédito, así como dispositivos móviles y relojes inteligentes. Esta innovación se implementará inicialmente en las líneas A y B, marcando un hito en la modernización de la infraestructura de transporte local.

Mecanismo de Pago Digital en Líneas A y B

La nueva modalidad de acceso funciona mediante una alianza estratégica entre el Metro de Medellín, Visa, Mastercard y Bancolombia. Los usuarios no necesitan inscribirse previamente ni llenar formularios extensos; basta con tener un medio de pago activo para que la lectura sea automática en los torniquetes. El gerente general de la empresa, Tomás Elejalde, explicó que esta tecnología ya es estándar en las grandes ciudades del mundo y busca facilitar la vida cotidiana de las personas al eliminar por completo las filas en las puertas de acceso.

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Además de las tarjetas físicas, el sistema acepta aplicaciones de pago sin contacto habilitadas en teléfonos celulares y relojes inteligentes. Esta flexibilidad permite que tanto residentes locales como turistas puedan transportarse únicamente con sus dispositivos personales. La automatización del proceso reduce drásticamente el tiempo de desplazamiento y evita congestiones en las entradas, optimizando el flujo diario de millones de viajeros que utilizan esta red de movilidad.

Posiciones de Autoridades y Impacto Social

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró públicamente esta innovación tecnológica y emitió instrucciones claras sobre su implementación social. Gutiérrez subrayó que el sistema de transporte es utilizado mayoritariamente por personas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, por lo que instó a las directivas del Metro a no escatimar esfuerzos en la socialización de este nuevo método. Su objetivo principal es garantizar que la tecnología sirva como un facilitador adicional y no como una barrera de exclusión para la población más vulnerable.

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Ante las preocupaciones sobre la automatización, el alcalde aclaró que esta medida no implicará despidos masivos de empleados en las estaciones. Por el contrario, el personal seguirá presente para orientar a los usuarios y asistirlos con las recargas de tarjetas cuando sea necesario. Si un pasajero decide ingresar directamente con su tarjeta o dispositivo digital, podrá hacerlo sin intermediarios, pero el apoyo humano permanecerá disponible para quienes requieran ayuda técnica o pedagógica durante el periodo de adaptación.

Continuidad de la Tarjeta Cívica y Próximos Pasos

Es fundamental destacar que la introducción del pago digital no conlleva la eliminación de la tradicional tarjeta Cívica ni de las tarjetas personalizadas existentes. Estas formas de pago continuarán funcionando normalmente, ofreciendo una opción familiar para aquellos usuarios que prefieren mantener su método habitual. La decisión busca ampliar las alternativas disponibles sin forzar un cambio abrupto, asegurando que todos los segmentos de la población tengan opciones viables para acceder al servicio.

Tomás Elejalde confirmó que la expansión de este sistema de pago se realizará de manera progresiva. Comenzando por las líneas A y B, la tecnología se extenderá posteriormente a otros componentes de la red, incluyendo los metrocables y los buses integrados. Las directivas han establecido un periodo de acompañamiento y fortalecimiento de procesos pedagógicos para atender dudas y asegurar que la transición hacia la movilidad digital sea fluida y efectiva para toda la comunidad antioqueña.