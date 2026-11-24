Metro de Medellín impulsa Estación 77, un desarrollo con 1.122 viviendas y 60 locales comerciales junto a la estación Envigado.

El Metro de Medellín oficializó su entrada al sector inmobiliario con el anuncio del proyecto Estación 77 Ciudad Peldar. Esta iniciativa representa la primera inversión de este tipo para la entidad, ubicada estratégicamente junto a la estación Envigado en la avenida Regional. El desarrollo contempla la construcción de 1.122 unidades de vivienda y un centro comercial con más de 60 locales.

Detalles del Desarrollo Urbanístico

El proyecto se enmarca dentro del Plan Parcial Ciudad Peldar y está diseñado para ser un nodo de integración urbana. Contará con una conexión directa y exclusiva con el sistema de transporte masivo, un atributo que la empresa destaca como único en la zona. La alianza con la firma AR Construcciones del grupo AR permitirá ejecutar la construcción, mientras el Metro aporta el suelo y la gestión urbanística.

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Modelo de Negocio y Estrategia

Este proyecto aplica el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte, buscando consolidar ejes económicos alrededor de las estaciones. El Metro de Medellín busca que sus infraestructuras dejen de ser solo puntos de tránsito para convertirse en centros de actividad diaria. La entidad aportará la visión de integración y la gestión, mientras AR Construcciones asume la edificación física del complejo.

Tipología Habitacional y Oferta Comercial

La oferta residencial se divide en segmentos específicos para atender diferentes demandas del mercado. Habrá 192 viviendas familiares en la primera etapa, 642 apartamentos para inversión y renta corta, y 288 unidades para adultos mayores. Además, el mall de dos niveles incluirá espacios para gastronomía, servicios y comercio general.

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Impacto Socioeconómico y Cifras

Las proyecciones indican que el complejo atraerá a más de 6.000 residentes y visitantes cada día. Esta dinámica busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá al reducir la dependencia de desplazamientos largos. La iniciativa representa el inicio de un portafolio de 41 oportunidades que el Metro ha identificado para diversificar sus ingresos.

Próximos Pasos y Perspectivas

El desarrollo se ejecutará en cuatro etapas distintas, consolidando una nueva línea de negocio para la empresa. El objetivo es fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema mediante ingresos complementarios a la operación de transporte. Este lanzamiento marca el comienzo de la transformación urbana del sector norte de Envigado.