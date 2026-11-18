El Metro de Medellín normalizó el servicio de los Metrocables líneas M, H y L tras una suspensión por lluvias intensas este miércoles 18 de noviembre, afectando rutas y vías en la capital antioqueña.

El Metro de Medellín restableció el servicio comercial de los Metrocables de las líneas M, H y L tras una suspensión temporaria provocada por la caída de fuertes lluvias en la ciudad durante la tarde del miércoles 18 de noviembre. La entidad de transporte informó que las operaciones se normalizaron con mejores condiciones climáticas, permitiendo que los sistemas de cable vuelvan a conectar las comunas y corregimientos con las redes principales del metro en horas pico.

Detalles de la Suspensión y Restauración Operativa

La interrupción del servicio comenzó entre las 4:50 p. m. y las 5:00 p. m., momento en el que el Metrocable línea H (Oriente - Villa Sierra) y el Metrocable línea M (Miraflores - Trece de Noviembre) fueron sacados de servicio de manera preventiva debido a la intensidad de la tormenta. La suspensión se mantuvo por poco más de una hora hasta que las autoridades confirmaron la seguridad de las instalaciones.

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A las 5:54 p. m., el Metro de Medellín oficializó el restablecimiento del servicio en las líneas M y H. Apenas seis minutos después, a las 6:00 p. m., el sistema confirmó que el Metrocable línea L (Santo Domingo - Arví) también había retomado su operación comercial. Con esta devolución, la totalidad del sistema de Metrocables volvió a funcionar con normalidad para el cierre de la jornada laboral.

La decisión de suspender el servicio se tomó como medida de seguridad ante la reducción de visibilidad y los vientos asociados a las precipitaciones. La entidad mantuvo monitoreo constante de las condiciones climáticas y habilitó rutas de apoyo para atender a los cientos de usuarios que se encontraban en las estaciones durante la contingencia, facilitando alternativas de transporte mientras se resolvía la situación.

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Impacto en Vías y Niveles de Riesgo Hidrológico

Las fuertes precipitaciones no solo afectaron el transporte aéreo, sino que también generaron riesgos significativos en la infraestructura vial y los cuerpos de agua de la capital antioqueña. Las quebradas La Escopetería y La Presidenta registraron un aumento drástico en su caudal, alcanzando el nivel rojo de alerta según los reportes de las autoridades competentes.

En el sector de El Poblado, la quebrada La Presidenta se desbordó, lo que obligó al cierre total de la glorieta de Monterrey. Este punto vial, reconocido como uno de los más congestionados del área metropolitana, experimentó trancones extensos que dificultaron la movilidad en la zona durante buena parte de la tarde, sumando problemas logísticos a los usuarios del transporte público.

Además, en el suroccidente de la ciudad se reportó la caída de granizo, un fenómeno meteorológico que se ha vuelto recurrente en varias tormentas registradas en las últimas semanas dentro del Valle de Aburrá. Estos eventos climáticos intensos han obligado a las autoridades a emitir advertencias constantes sobre la precaución necesaria al circular por las vías principales y secundarias.

Consecuencias para el Sistema de Transporte Público

La interrupción del servicio coincidió con la hora pico de la tarde, momento en el que una gran cantidad de personas regresaban a sus hogares después de la jornada laboral. La suspensión dejó a cientos de pasajeros en las estaciones, generando una demanda inmediata de alternativas de movilidad en un contexto de dificultades viales por el desbordamiento de las quebradas y los embotellamientos.

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El Metrocables constituye una pieza fundamental para la conectividad de las comunas y corregimientos, siendo uno de los medios de transporte más utilizados por la población para acceder a las líneas centrales del Metro. La afectación de estas tres líneas impactó directamente en la planificación de los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos, resaltando la vulnerabilidad del sistema ante fenómenos meteorológicos extremos.

Las autoridades reiteraron la importancia de consultar los canales oficiales del Metro de Medellín para obtener información en tiempo real sobre el estado del servicio. Dado que los pronósticos indican que las lluvias continuarán en la ciudad durante los próximos días, no se descartan nuevas afectaciones temporales, especialmente en las horas de la tarde cuando suele haber una concentración de tormentas eléctricas.

Contexto de Lluvias y Precauciones Viales

Estas precipitaciones se enmarcan en la temporada de lluvias que atraviesa actualmente el Valle de Aburrá, un periodo caracterizado por la frecuencia de tormentas eléctricas con decenas de descargas en minutos. La entidad de transporte ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía tome las debidas precauciones cuando se presenten aguaceros fuertes, priorizando la seguridad personal y la paciencia en las vías.

El Metro de Medellín afirmó que mantiene un estado de vigilancia activa sobre las condiciones climáticas para responder rápidamente a cualquier novedad que pueda afectar la operación. Se invita a la población a reportar emergencias a las líneas de atención establecidas y a evitar desplazamientos innecesarios si las condiciones meteorológicas lo requieren, asegurando así el funcionamiento seguro y eficiente de la red de transporte.