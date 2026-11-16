Metrocable Línea H de Medellín suspenderá servicio por novedad técnica este 16 de noviembre

El Metro de Medellín reporta que la Línea H del Metrocable está fuera de servicio entre Oriente y Villa Sierra desde las 9:24 a. m. por falla técnica. Conozca detalles.

El Metro de Medellín confirmó que la línea H del sistema Metrocable se encuentra temporalmente inoperativa desde las 9:24 de la mañana del 16 de noviembre. Esta suspensión afecta específicamente el trayecto aéreo que conecta las estaciones Oriente y Villa Sierra, generando un impacto directo en la movilidad de los ciudadanos que utilizan esta vía de transporte masivo.

Mecanismo de la suspensión técnica del Metrocable

El aviso oficial no especifica una hora estimada de reapertura para la normalización del servicio, lo que obliga a los usuarios a permanecer atentos a las actualizaciones del operador. Esta interrupción obedece exclusivamente a un inconveniente técnico identificado por la empresa, sin que se haya revelado la naturaleza exacta del fallo o del componente afectado.

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La línea H cuenta con un recorrido de 1,4 kilómetros y opera mediante tres estaciones principales: Oriente, Las Torres y Villa Sierra. El sistema fue diseñado para ofrecer una capacidad de transporte significativa, con una capacidad de diseño de 1.800 pasajeros por hora y por sentido, utilizando 55 telecabinas con capacidad para diez usuarios cada una.

Posiciones y datos operativos del Metro de Medellín

La entidad responsable aclaró que la interrupción es localizada y no representa un cierre general de la red de transporte de la ciudad. El mensaje difundido por la empresa a través de sus canales oficiales distingue claramente que la afectación corresponde solo al cable aéreo identificado con la letra H, evitando confusiones con otras líneas operativas.

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La estación Oriente funciona como un punto de transferencia clave, ubicada en la calle 50 con carrera 13, permitiendo a los pasajeros continuar su viaje hacia Las Torres y Villa Sierra. La operación comercial de esta línea específica comenzó el 17 de diciembre de 2016, integrándose como parte fundamental de la conexión del transporte masivo en este sector de Medellín.

Impacto real y próximos pasos para los usuarios

Los viajeros que tenían previsto utilizar este cable deben revisar las comunicaciones oficiales del Metro de Medellín antes de iniciar su recorrido, ya que no hay información sobre medidas alternativas de transporte para esta contingencia. Se recomienda atender las indicaciones del personal en las estaciones y verificar el estado de la red, dado que los reportes pueden cambiar durante la atención de la novedad técnica.

Hasta el momento, no se ha informado ninguna causa relacionada con eventos climáticos, trabajos de mantenimiento programado o accidentes que expliquen el cierre. La información publicada por la empresa se limita estrictamente a la suspensión técnica, sin balance de pasajeros afectados ni estimaciones de tiempo para restablecer la operación completa del sistema.