Metroplús fija fechas para terminar el tramo 2C en Envigado

Metroplús prevé habilitar el corredor de Envigado a más tardar el 28 de noviembre y define la operación con Itagüí y Medellín.

Metroplús, el sistema de transporte del Valle de Aburrá, anunció las fechas previstas para terminar las obras del corredor vial de Envigado, en el sur del Aburrá, y adelantó cómo funcionará la operación de los buses entre ese municipio, Itagüí y Medellín. La información fue dada por Daniel Montoya, director jurídico de Metroplús, en el programa Consejo de Redacción de Teleantioquia.

Según Montoya, faltan apenas 130 metros para completar los 3,8 kilómetros del corredor de Metroplús que atraviesa Envigado. Con la entrega de este tramo, el municipio cerraría una de las obras que más tiempo ha tomado en su territorio.

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Plazos para terminar el tramo 2C en Envigado

El tramo 2C de Envigado solo está pendiente de dos actividades: el traslado de dos postes por parte de EPM, previsto para el 13 de noviembre, y la pavimentación de la vía. Montoya indicó que la pavimentación debería concluir en máximo tres días.

A estas labores se suman la señalización y la semaforización. Con todo ello, la vía quedaría habilitada para el tránsito regular de vehículos a más tardar el 28 de noviembre, según explicó el directivo de Metroplús.

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Montoya también recordó que la entrega del tramo estaba pactada entre agosto y septiembre de este año. El retraso de hasta dos meses se explica por la aparición de redes de servicios públicos que no estaban contempladas para su traslado.

Retrasos y pasos pendientes con Itagüí y Medellín

La culminación de las obras en Envigado será el punto de partida para que Metroplús, los municipios de Itagüí y Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá precisen la formulación final de la operación del sistema. Ese documento definirá cómo operará Metroplús por las troncales construidas y desde qué fecha.

De acuerdo con Montoya, la formulación de la operación debería estar culminada en marzo de 2028. Mientras se estructura ese documento, deberá finalizarse también el diseño de las 23 estaciones, para que la operación en los tres territorios inicie de manera conjunta, como lo exige la norma.

Montoya reconoció que el proyecto arrastra demoras desde su origen. Afirmó que, desde 2009, las obras estaban prometidas para terminar en 2013, y atribuyó los atrasos no solo a la necesidad de articular a tres municipios, sino también a situaciones puntuales en cada territorio que frenaron las obras durante años.

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Tramos que no se harán y recursos necesarios

Metroplús confirmó que algunos frentes no se ejecutarán por falta de recursos. Son un tramo en la Avenida Guayabal cerca de la calle 12 Sur, la interconexión del sector Aguacatala con la Avenida de El Poblado y el tramo entre Metro y Ditaires, en el municipio de Itagüí.

Montoya explicó que hay un trámite en curso ante el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda para que esos tramos salgan del Conpes Nacional que los cobijaba. Según el funcionario, la adquisición predial necesaria para ejecutarlos tiene un costo demasiado elevado.

El directivo aclaró que la no culminación de estas obras no pone en riesgo la operación del sistema en Envigado, Itagüí y Medellín. Añadió que esas obras podrían realizarse más adelante mediante un nuevo Conpes o con recursos propios de cada municipio.