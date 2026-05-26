México acogerá a la selección de Irán durante el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no tiene ningún problema con recibir a la selección de Irán durante el próximo Mundial de fútbol. El equipo iraní trasladará su campamento base desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

México acogerá sin ningún problema a la selección de Irán durante el Mundial tras negársele estancia en Estados Unidos. La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , aseguró que su gobierno no tiene ningún problema con recibir a la selección de Irán durante el próximo Mundial de fútbol, luego de que el combinado asiático trasladara su campamento base desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

No quería que la selección iraní permaneciera hospedada en suelo estadounidense fuera de los partidos oficiales del torneo. Estados Unidos no quiere que la selección nacional iraní pernocte en su territorio, declaró Sheinbaum durante una rueda de prensa. Según relató, un representante de la FIFA consultó posteriormente a las autoridades mexicanas si el equipo podía instalarse en México.

La federación iraní de fútbol anunció recientemente que la selección establecerá su campamento base en Tijuana, ciudad fronteriza ubicada al sur de San Diego. La decisión fue confirmada oficialmente por la FIFA este lunes. El equipo entrenará y permanecerá en México, sus partidos de la fase de grupos sí se disputarán en Estados Unidos. Irán debutará el 15 de junio en Inglewood frente a Nueva Zelanda y posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio.

Su tercer compromiso será el 26 de junio en Seattle contra Egipto. Antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, la selección iraní tenía previsto instalarse en Tucson.

Sin embargo, el conflicto regional y las crecientes tensiones políticas provocaron el cambio de sede. A esto se suman las sanciones estadounidenses contra Irán, que complicaban la permanencia prolongada del equipo en territorio norteamericano. Pese a ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró el lunes que el presidente Donald Trump dejó claro que no quería que la selección iraní permaneciera hospedada en su territorio fuera de los partidos oficiales del torneo.

La Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio y será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Los campamentos base son utilizados por las selecciones para entrenar y concentrarse antes y después de cada partido, por lo que la elección de Tijuana permitirá a Irán mantenerse cerca de las sedes estadounidenses sin permanecer dentro del país.

Sheinbaum indicó además que el gobierno mexicano continúa trabajando con la FIFA para ultimar todos los detalles logísticos y de seguridad antes del inicio del torneo





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