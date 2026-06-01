México definió su lista para el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol presentó oficialmente la lista de 26 futbolistas que representarán a México en el Mundial 2026. La lista incluye sorpresas y ausencias que han generado debate entre los aficionados mexicanos.

México ya definió a los 26 futbolistas que buscarán hacer historia en el Mundial 2026 . La lista de Javier Aguirre varias sorpresas, torneo en el que además tendrá el privilegio de disputar el partido inaugural el próximo 11 de junio en el estadio Azteca.

La convocatoria fue presentada oficialmente por la Federación Mexicana de Fútbol a través de un video que confirmó la nómina elegida por Javier Aguirre para afrontar la fase de grupos de la Copa del Mundo. El equipo azteca enfrentará a Sudáfrica en su estreno, antes de medirse con Corea y República Checa en busca de un lugar en la siguiente ronda. La lista dejó varias novedades, algunas apuestas llamativas y también ausencias que han generado debate entre los aficionados mexicanos.

Luego de la victoria por 1-0 sobre Australia en partido amistoso, Javier Aguirre terminó de definir el grupo que intentará llevar a México lo más lejos posible en el. Dentro de la convocatoria aparecen cinco jugadores que recientemente superaron problemas físicos y que recibieron la confianza del seleccionador para llegar a la Copa del Mundo. El cuerpo técnico considera que todos estarán en condiciones de competir pese a las molestias que los afectaron durante los últimos meses.

No todo fueron buenas noticias para el conjunto mexicano. Varias lesiones importantes terminaron modificando los planes de Aguirre antes de entregar la lista definitiva. Todos aparecían como candidatos serios a integrar la convocatoria e incluso algunos tenían opciones de ser titulares durante el torneo. La meta de Javier Aguirre es clara: terminar como líder del Grupo A para mantenerse en el estadio Azteca durante los octavos de final, siempre que consiga superar la primera fase.

Posteriormente, la intención es alcanzar al menos los cuartos de final, instancia que representa la mejor actuación histórica de México en Copas del Mundo, lograda precisamente cuando el país fue anfitrión en 1970 y 1986. Ambos lograron consolidarse dentro del proyecto de Aguirre y ahora tendrán la oportunidad de disputar el torneo más importante del fútbol mundial. La continuidad de estos futbolistas busca aportar experiencia a un grupo que también presenta varias caras nuevas.

La lista definitiva dejó varias ausencias que rápidamente se convirtieron en tema de conversación dentro del fútbol mexicano. El atacante del América fue uno de los descartes más comentados. Aunque participó activamente durante gran parte del proceso clasificatorio, terminó perdiendo terreno frente a otras alternativas ofensivas elegidas por Aguirre. La no convocatoria del 'Chucky' Lozano es probablemente la decisión más polémica de toda la lista.

Su irregularidad reciente terminó pesando más que su experiencia internacional y abrió espacio para jugadores con perfiles diferentes. El extremo quedó fuera luego de que el cuerpo técnico priorizara futbolistas con mayor aporte táctico y mejor capacidad de asociación colectiva. El delantero argentino nacionalizado mexicano también se quedó sin lugar en la nómina mundialista.

Pese a haber participado en varios compromisos recientes del seleccionado y marcar durante el proceso, no logró entrar entre los 26 elegidos para la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá





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