México vence a Corea del Sur en un emocionante partido de clasificación a los dieciseisavos de final

El equipo mexicano logró imponerse a Corea del Sur en un partido vibrante que se jugó en el Estadio Victoria de Guadalajara. Tras un error del portero surcoreano en la primera mitad, México logró marcar el único gol del partido y se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa América.

El equipo logró imponerse tras un error rival y resistió la presión final en un duelo exigente que mantuvo la tensión hasta el cierre. La misión estaba clara incluso antes de que rodara el balón.

Tras el debut frente a Sudáfrica, la afición colombiana había dejado huella con su presencia en el Estadio Azteca. En Guadalajara, el reto era distinto: demostrar que México también podía sentirse local desde la tribuna. Desde temprano, los aficionados comenzaron a llegar al estadio de las Chivas. Algunos vestidos de mariachi, otros de Papá Noel y hasta del Chapulín Colorado.

Bajo un sol intenso, la fiesta se instaló en las gradas mucho antes del pitazo inicial. Cuando comenzó el partido, México salió decidido a despejar las dudas de su estreno.

Sin embargo, enfrente tenía a una Corea del Sur ordenada, disciplinada y sin complejos. El primer aviso serio llegó al minuto 19, cuando un cabezazo del colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones exigió una gran intervención del portero surcoreano





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